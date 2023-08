La iniciativa impulsada por el Ministerio de Energía en conjunto con la Agencia de Sostenibilidad Energética, forma parte del programa “Gestiona Energía MiPyMEs”, que apunta a promover en las micro, pequeñas y medianas empresas, el uso eficiente de las fuentes energéticas, reducir sus costos de producción y hacerlas más competitivas a través de la implementación de proyectos de eficiencia energética y energías renovables.

Mañihuales.- Al respecto el Seremi de Energía, Carlos Díaz, señaló que “las MiPyMEs son el motor de nuestra economía, por eso buscamos apoyarlas para que mejoren su productividad mediante la reducción de sus consumos energéticos. En esta ocasión, realizamos la primera parte de esta asesoría técnica que busca entregarles herramientas para que puedan realizar una buena gestión energética, a través de la transición hacia energías más limpias y eficientes. Además, conversamos sobre el trabajo que estamos desarrollando en materia de generación comunitaria, con el impulso de proyectos de energía de propiedad conjunta con foco en el desarrollo económico local sustentable”.

La jornada de capacitación contó con la participación de 8 productores y productoras de Villa Mañihuales, quienes adquirieron conocimientos sobre eficiencia energética, monitoreo de cuentas y selección tarifaría, diferenciación de potencia o consumo, mercados energéticos, plataforma Gestiona Energía y energías renovables. Además, se les capacitó para efectuar un autodiagnóstico energético usando la calculadora de potencial de eficiencia energética gratuita disponible en el sitio https://mipymes.gestionaenergia.cl/ .

Cabe señalar, que la capacitación forma parte de un taller que vinculará a estas empresas con el Ministerio de Energía los próximos 12 meses, para avanzar en la promoción de una cultura asociativa y de reducción de consumos energéticos y alta productividad.

La emprendedora Zoila Garay de productos La Baguala señaló que “primero que todo el taller me pareció bastante interesante, es información que uno no maneja y se pierde la oportunidad de hacer un uso eficiente de la energía, y a lo mejor postular a mejoras con el apoyo que entregan los distintos organismos del Estado. Entonces fue de gran ayuda, me voy bastante entusiasmada por hacer una tarea que nos dieron que nos permitirá analizar cómo estamos trabajando y que cosas podemos mejorar a futuro”.

Por su parte el emprendedor Fernando Rodas destacó que “nosotros tenemos una microempresa familiar donde atendemos a turistas, nuestro fuerte es en el verano y en el invierno baja nuestra demanda, entonces queremos analizar esos parámetros y ver cómo podemos canalizar mejor nuestros consumos energéticos a diario, porque el resultado lo vemos a fin de mes cuando nos llega la boleta con el cobro y ahí sentimos que deberíamos haber hecho más, tal como se plantó hoy donde nos entregaron herramientas muy buenas”.