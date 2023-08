Por su parte, Alicia Ruíz, presidenta del Sindicato Mujeres del Mar de Puerto Chacabuco indicó que “me voy con un sabor amargo porque pensé que iban a dar una respuesta concreta y no que venía a perder el tiempo. No pueden sacarla porque los que tenemos que evaluar somos nosotros, los usuarios, no ellos. Ellos (los directivos) están al servicio del pueblo y el pueblo es el que tiene que definir quién hace las cosas bien y si a alguien le molesta porque le dicen que son flojos acá (en Cesfam), es porque no hay un jefe que lo haga trabajar”.

Finalmente, Ricardo Soto, vecino de Aysén y ex dirigente de salud enfatizó en el respaldo

ciudadano que posee la directora titular del Cesfam por el trabajo realizado, “nosotros

estamos tratando de rescatar y de apoyar un buen trabajo que se hace siempre, de

cualquier persona. Esto es apolítico, o sea que, no estamos nosotros por una cuestión

política haciendo una defensa de una persona”. Con ello, Soto también expresó su

preocupación por no existir respuestas más claras por parte del SSA sobre esta materia

“por qué vienen a escuchar a un poblador si saben de qué se trata, por qué no traen una

posible solución, por último. Pero uno queda en la ambigüedad y eso no corresponde”,

sentenció el vecino de Puerto Aysén.