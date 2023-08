Tras varios años de espera y numerosas gestiones, tanto a nivel regional como nacional, las familias de Puerto Aysén que fueron afectadas en el año 2012 por el hundimiento de sus casas en la Villa Aysén empiezan a ver tiempos mejores, esto tras confirmar recientemente el avance en la materialización de los anhelados proyectos de mejoramiento de sus viviendas.

Puerto Aysén.- Es que tras los problemas de asentamiento detectados hace ya más de una década, los dirigentes y vecinos hicieron numerosas gestiones para abordar esta grave problemática. Algunos recibieron una nueva vivienda en otro lugar de la ciudad, pero los que decidieron quedarse iniciaron una emblemática lucha por conseguir que se les garantizara el derecho a una vivienda diga y segura.

Pero no todo avanzó como se esperaba, ya que tras el inicio de los primeros trabajos de reparación y mejoramiento debieron enfrentar el negativo impacto de la Pandemia, que trajo un estancamiento en el desarrollo de las obras.

Con este adverso panorama, al asumir su cargo, la Seremi de Vivienda, Paulina Ruz, decidió poner especial atención en apurar las soluciones para las familias afectadas. Fue así como una de sus primeras actividades como representante del Minvu fue reunirse con las dirigentas y visitar el proyecto de la Villa Aysén, para iniciar posteriormente las gestiones que permitieran conseguir nuevos recursos en el nivel central, ya que los montos disponibles no alcanzaban para cubrir las obras que faltaban.

Fue así como en mayo de este año el Ministerio de Vivienda (Minvu) entregó a través de la modalidad de Asignación Directa 13 subsidios de su Programa de Protección al Patrimonio Familiar, lo que implicó más de 9 mil 100 Unidades de Fomento. Al mes siguiente, en junio, se destinaron otros 10 subsidios por más de 6 mil Unidades de Fomento, lo que suma una inversión sectorial que en su conjunto supera los 570 millones de pesos para ejecutar los proyectos pendientes.

La Entidad Patrocinante “Arquitectura Social” se hizo cargo de ambos grupos para elaborar los proyectos, además de organizar, asesorar y apoyar a las familias, responsabilidad que mantendrán hasta que todas las viviendas queden reparadas.

Avance

Fue así como hace algunos días la Seremi de Vivienda, Paulina Ruz y la dirigenta Marjorie Vásquez visitaron algunas de las casas intervenidas y constataron el avance de las obras correspondientes al denominado “grupo 6”.

La autoridad pudo verificar en terreno los cambios que se están concretando, siempre en el marco de los esfuerzos del Gobierno por garantizar a todos los chilenos el derecho a la vivienda digna y definitiva. “Es por eso que vemos con satisfacción que las gestiones que tuvimos que realizar rindieron sus frutos y hoy ya están en pleno proceso de ejecución los proyectos de mejoramiento que la gente tanto necesitaba y había esperado. Pudimos comprobar que hay bastante avance y esperamos que en los próximos meses se logre continuar con los proyectos que faltan, para dar un cierre definitivo al histórico problema que debieron afrontar estas familias. Nuestro compromiso es continuar construyendo cambios y seguir en contacto con los dirigentes, con las familias y con la empresa, para garantizar el correcto desarrollo de las obras hasta el final del proceso”, aseguró la Seremi.

Para la dirigenta de la Villa Aysén, Denis Talma Mardones, el ver a la empresa trabajando es una gran alegría, ya que por fin pueden proyectarse con mayor tranquilidad hacia el futuro. “Quiero dar las gracias primero a la Seremi, que fue quien logró tras varias gestiones que esto se concrete y que hoy podamos tener nuestras casas lindas y térmicas. Así que es una satisfacción muy grande”, afirmó.

El representante de la Entidad Patrocinante Arquitectura Social, Marcos Fierro, explicó que para este año tienen el desafío de trabajar en 213 proyectos para familias de Puerto Aysén. “Ya estamos ejecutando 51 en particular donde se encuentra este grupo, el número 6 de Villa Aysén. Es un grupo que comenzó con algunas dificultades debido a las demoras que se habían tenido con su ejecución, pero que a la luz de la gestión que hizo la Seremi y la labor que desarrollamos nosotros en la elaboración de los proyectos es que hoy con mucho agrado y con mucha satisfacción podemos ver que ya estamos en la etapa de la ejecución. Este comité lleva un 55 por ciento de avance y esperamos que dentro de los próximos dos o tres meses ya se ejecute en su totalidad”, precisó.

Cabe consignar que en forma paralela la empresa deberá iniciar las obras del grupo 7, para lo cual ya se firmó el acta de entrega de terreno, comprometiendo todo el empeño para que los procesos se desarrollen con normalidad y en definitiva los vecinos y las vecinas queden conformes con el mejoramiento definitivo de sus viviendas.