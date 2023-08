En dependencias de la Biblioteca Pública de Puerto Aysén, se realizó el “Encuentro Intergeneracional de la Educación Técnico Profesional”, iniciativa que estuvo enmarcada en la celebración del Día de la Educación Técnico Profesional, que se celebra cada 26 de agosto.

Puerto Aysen.- La actividad fue coordinada desde la Biblioteca Pública de la porteña ciudad, donde asistió el Alcalde de la comuna, Julio Uribe, la encargada de la biblioteca, Yasna Jara, ex alumnos, profesores y estudiantes de la actual generación del TP.

Entre los asistentes se conocieron historias de los primeros edificios con los que contó el establecimiento, sus carreras, antiguos profesores, el formato de las clases, actividades educativas y extraescolares, como los festivales y competencias entre liceos.

Al finalizar la jornada, el Alcalde Julio Uribe, junto con recordar que fue ex alumno del establecimiento, puso en valor el crecimiento que ha tenido y la posibilidad de compartir con distintas generaciones del Politécnico.

“Algunos ex alumnos conversaban, por ejemplo, que se venían una hora caminando desde El Salto y en la tarde se volvían, eran momentos muy duros, pero con un grado de amistad gigante y que hasta el día de hoy se mantiene entre los compañeros. Así es que, creo que ese traspaso generacional que hoy se ha vivido en la Biblioteca Municipal, es una instancia de reflexión, donde se escucharon los testimonios de compañeros y donde los jóvenes han podido saber cómo nació el liceo y como se ha mantenido en el tiempo”.

Yasna Jara, encargada de la biblioteca pública de Puerto Aysén, se mostró muy contenta con el resultado de la actividad. “Nosotros siempre partimos agradeciendo en cada actividad la confianza de quienes llegaron y justamente logramos el objetivo de reunir a ex alumnos de la escuela industrial, los primeros ex alumnos del liceo técnico profesional y los jóvenes que hoy en día están en sus aulas. Resultó una conversación muy interesante y sobre todo orientada a que los estudiantes que están hoy en el TP, valoren sus estudios, valoren la formación que ellos están sacando adelante”.

Entre los ex alumnos de liceo Politécnico de Aysén, estaba don Luis Aguilar, quien calificó la jornada como algo, “muy interesante, hace que uno se recuerde aquellos años y muy importante que se haya hecho este encuentro. Lo que me di cuenta es que, los alumnos de hoy día prestaron mucha atención, estaban muy entretenidos escuchando los relatos, las conversaciones, las vivencias de los ex alumnos”.

Los jóvenes se mostraron muy participativos en esta actividad, hicieron muchas consultas a quienes daban cuenta de un liceo Politécnico que se levantó con el esfuerzo de muchos ayseninos y ayseninas.