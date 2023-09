Un recorrido por las Juntas de Vecinos y la Biblioteca Municipal realizaron funcionarios de Atención Primaria para constatar en terreno el funcionamiento de la estrategia de apertura de agenda realizada por el CESFAM de Aysén.

Puerto Aysen.- El despliegue en el territorio de las y los trabajadores del establecimiento es una medida ampliamente valorada por la comunidad.

“Es genial, sobre todo por las personas mayores o para quienes trabajan, así es más fácil que un familiar pueda solicitar la hora. Me parece excelente y las funcionarias son muy amorosas”, dijo Mónica Bastidas, usuaria del sector amarillo del recinto asistencial.

Este primero de septiembre se realizó la apertura de agenda para controles, en las JJ.VV Pedro Aguirre Cerda y Ribera Sur, como también en la Biblioteca para quienes viven en el centro de la ciudad porteña.

Jorge Villegas, usuario del sector verde, indicó que “me parece muy bien, así no se acumula tanta gente y es más expedito, así antes de irse al trabajo uno pasa a sacar las horas para el mes”.

En esta apertura además se dispusieron otras prestaciones para las y los usuarios como Exámenes de Medicina Preventiva, Vacunación y Asistente Social.

“La apertura por sector me parece muy buena, ya que uno ya no tiene que ir hasta el CESFAM. En mi caso tengo un bebé, así que me complicaba mucho más”, agregó Cristina Talma, vecina del sector Ribera Sur.

En total, sumando los tres sectores, se entregaron más de 120 horas de control en esta apertura de agenda.

Solange España, directora (s) del CESFAM Aysén, señaló que “fue un éxito esta actividad, las personas se ven contentas y satisfechas con las prestaciones. En esta apertura no solo tuvimos entrega de horas, sino que además realizamos EMPA, vacunación, toma de presión, hemoglucotest y trabajo social para atender las necesidades de las personas de manera personalizada”.

Desde el Servicio de Salud también valoraron el resultado de la apertura de agenda en terreno y la calificaron como una iniciativa que se puede replicar en otras ciudades.

“Vinimos a ver como está instaurada esta iniciativa que a nosotros nos parece muy interesante y queremos ver como funciona para evaluar si se puede instalar en otros establecimientos de la red asistencial, porque nuestro objetivo es facilitar el acceso a la atención de salud de la comunidad”, concluyó la Dra. Patricia Campos, directora (s) de Atención Primaria.

Estas medidas buscan facilitar el acceso a las horas de agenda médica y brindar oportunidad en la atención para las personas que se atienden en el CESFAM de Puerto Aysén.