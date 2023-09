Con la participación de personas que en distintas áreas vivieron la dictadura de nuestro país, profesores, funcionarios de salud, dirigentes sociales, gestores culturales, entre otros, dialogaron con vecinos de otras generaciones en el conversatorio “Aysén, todo está presente en la memoria”.

Puerto Aysén.- La actividad fue coordinada desde la Biblioteca Pública de Puerto Aysén y se da en el contexto de los 50 años del Golpe de Estado de 1973, la encargada del recinto, Yasna Jara, valoró la presencia de la comunidad, destacando a quienes fueron los principales relatores.

“Don José Tocol Canipane, quien trabajó en la iglesia católica, muchos deben recordar en la iglesia del Carmen, encargado también de Caritas. También tuvimos a la señora, Aurora Mansilla Lepio, funcionaria del Servicio de Salud, nos contaba la experiencia que le tocó vivir desde que ingresó al servicio. Doña Rosa Pesutic, profesora, actual presidenta regional del Colegio de Profesores, que el año 73 estaba justamente ejerciendo su primer año de docente y le tocó estar acá en Puerto Aysén. El cuarto invitado fue don José Jara Ampuero, que, si bien en ese momento también era niño, posteriormente en los años 80, tomó relevancia con cultura en las peñas que se realizaban, ya que, en esos 17 años no hubo permiso de reunión”.

Aurora Mansilla, ex funcionaria de Salud, quiso agradecer la posibilidad de contar su experiencia durante la dictadura, “gracias por darme la oportunidad, todavía quedan algunos recuerdos dolorosos, pero con la esperanza de que algún día nuestro país se ilumine y podamos unirnos en el amor, en el perdón, pero nunca en el olvido”.

En tanto, José Tocol, ex dirigente social y parte de la iglesia católica, también relevó la instancia de dialogo para conocer diversas historias vividas tras el golpe de Estado, afirmando que, “aún hay mucho que hacer, en la sociedad hay que despertar conciencia, para que nunca más se vuelva a vivir lo que Chile vivió hace 50 años atrás”.