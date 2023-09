Como ya es tradicional, y previo a la celebración de Fiestas Patrias, la compañía realizó su ya conocida Venta Buen Vecino de Salmón Mowi en las localidades de Puerto Chacabuco, Puerto Aysén y, por primera vez, en Melinka, ubicada en la comuna de las Guaitecas. Esto último, a raíz de los diálogos comunitarios realizados recientemente por MOWI con la comunidad.

Aysén.- Cabe recordar que, esta iniciativa que se desarrolla en algunas épocas del año forma parte de la Estrategia de Sustentabilidad Corporativa de Mowi y nace en el año 2019 como una forma de poner a disposición de la comunidad el salmón, vendiéndolo a precio rebajado a la comunidad y preferencial para todos los adultos mayores.

En esta oportunidad, y a diferencia de años anteriores, se aumentó la cantidad del producto a vender y se vendió un total de 4.000 kilos de salmón y 8.000 latas de salmón al agua.

Álvaro Pérez, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Públicos de Mowi, destacó esta iniciativa como parte fundamental del compromiso de todos quienes trabajamos en MOWI estar genuinamente conectados con nuestras comunidades en los territorios donde tenemos operación productiva y en este caso en particular acercar nuestro producto de manera real a la comunidad lo hacemos con mucho cariño y nos llena de satisfacción.

En tanto, los dirigentes valoraron esta nueva versión de la Venta Buen Vecino de Salmón Mowi. “Estamos feliz que hayan pensado en nosotros los habitantes de Melinka, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, porque uno se muere por comer salmón y no hay dónde poder comprar”, destacó Jessica Leviñanco, presidenta del Sindicato de Pescadores de Repollal de Guaitecas.

Ivan Ñancul, director del Liceo de Melinka, indicó que “es una gran iniciativa de acercar un producto que se engorda acá en esta zona, acercar el salmón que es un alimento muy sano, muy saludable y que hayan acogido esta demanda de la población. Esto es una clara muestra de que se necesita un acercamiento mayor de los productos que salen de esta zona hacia la gente que está aquí en Guaitecas”

Ismael Huenteo, dirigente social de Puerto Chacabuco señaló que “es muy bueno que vengan a realizar esta venta a Chacabuco porque con lo caro que está el salmón es una muy buena ayuda para los vecinos y la comunidad en general”.

En tanto, los adultos mayores valoraron la atención y precio preferencial que contempló esta iniciativa. “Es una iniciativa bastante interesante. Quiero destacar la atención preferencial para los adultos mayores que eso, a veces, no siempre es así en algunas organizaciones y considerando el tiempo ha sido una magnifica idea tener horario preferencial. Felicitaciones a Mowi por esta campaña buen vecino”, indicó Hernán Aguilera, presidente del Club Adulto Mayor Canas de Vivir de Puerto Aysén.

Finalmente, Rosa Navarro, presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Aysén, manifestó que “súper bueno, especialmente para las personas adulto mayor que no todos tienen la posibilidad de comprar…Dar las gracias por esta venta que ustedes están haciendo a beneficio de la comunidad”.