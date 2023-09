El legislador se reunió con un grupo de padres, apoderados y dirigentes de la localidad.

Puerto Chacabuco.- Ante la preocupación que causó en la comunidad y el riesgo que corrieron los niños y docentes del jardín infantil de Puerto Chacabuco, Ayelén Ruka, el que se vio afectado el viernes pasado por un escape de gas, el diputado Miguel Ángel Calisto se trasladó hasta la localidad del litoral para reunirse con un grupo de padres y apoderados, instancia en la que instó a la municipalidad y a Junji a hacerse cargo de la situación.

Según el diputado Calisto, “la situación es compleja y dolorosa. Esta fuga afectó a los más de veinte niños que vienen al jardín, generando la preocupación de los padres y de la comunidad en general, porque acá también trabajan manipuladoras de alimento, funcionarios y profesores. Si hubiese ocurrido una muerte, sería algo desastroso y estaríamos en medio de un escándalo”.

“Esto no lo podemos dejar pasar, por eso nos hemos reunido con padres, dirigentes y vecinos, para hacer esta denuncia y exigir que la Junji y la Municipalidad, como sostenedor del recinto, resuelvan este problema a la brevedad y den garantías para que los niños estén seguros dentro del edificio”, señaló el legislador.

Calisto agregó que “nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias, fiscalizaremos vía cámara de diputados, incluso ya envié un oficio por el tema. Si es necesario, tampoco descartamos la vía judicial, para así garantizar que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir en ningún establecimiento de la región”.

Por su parte, la dirigenta social de Puerto Chacabuco, Alicia Ruiz, aseguró que “lamentablemente estos niños estuvieron expuestos a una fuga de gas. Es un tema muy complicado y es importante que los parlamentarios puedan ver la calidad de jardín que tenemos acá, en este puerto que es la entrada a la región. Lamentablemente, acá a los niños les vulneraron todo tipo de derechos”.

Finalmente, Pamela Haro, una de las apoderadas del recinto, indicó que “mi crítica principal apunta a que cómo mamá no puedo quedar indiferente, tenemos que tener la empatía suficiente para preocuparnos de la persona al lado nuestro. Nosotros como adultos somos los responsables de defenderlos. En estos casos es importante que nos unamos y defendamos a nuestros niños, no podemos dejarlos solos”.