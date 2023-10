Los asistentes valoraron la posibilidad de informarse, aclarar dudas y dialogar sobre las reformas propuestas por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Puerto Aysén.- En la Casa de la Cultura se realizó el diálogo ciudadano por la Reforma de Pensiones y Pacto Fiscal, asistiendo dirigentes y comunidad en general. El encuentro se desarrolló en dos horas y media aproximadamente con el Delegado Provincial de Aysén, Jorge Díaz Guzmán, presentación sobre la Reforma de Pensiones por parte del Seremi de Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro, y luego del Pacto Fiscal, por su par de Economía, Fomento y Turismo, Felipe Rojas Pizarro, seguido de un conversatorio cuya moderadora fue la Seremi de Gobierno, Tatiana Plá Álvarez, contando también con la presencia del Alcalde(s) de Aysén, Marcos Coñuecar.

Con respecto al ejercicio del diálogo, el Delegado Provincial de Aysén, Jorge Díaz Guzmán, mencionó, “Yo creo que estamos en una fase de la discusión pública, que requiere mucha pedagogía pero al mismo tiempo, las personas que están a cargo de las distintas carteras, en este caso Trabajo, Previsión, Economía, también necesitan escuchar voces de la ciudadanía, voces de la gente común y corriente, y por lo tanto, esta retroalimentación entre quienes están explicando una política pública, como es la reforma previsional o el pacto fiscal, tiene que tener una retroalimentación de la ciudadanía que está en el territorio. Eso es lo importante de estos diálogos, más allá de la catarsis que cada uno pueda hacer, lo importante son los insumos que se rescatan tanto de la ciudadanía por parte de lo que dicen los Seremis y también la autoridad política, respecto de lo que dice la ciudadanía y eso es muy importante en una democracia”.

A su vez, el Seremi Rodrigo Díaz Cordaro, de Trabajo y Previsión Social, destacó la instancia de diálogo, acercando la información a los territorios y la necesidad de subir hoy las pensiones, “Nos interesaba informar a la comunidad de Aysén, acá en terreno, que ellos de primera fuente entendieran porqué es importante subir las pensiones hoy día y no esperar treinta años más, porqué este sistema tiene que ser contributivo, desde el lado del aporte del empleador, donde el empleador también es parte de la solución para mejorar pensiones. Nos vamos muy contentos y satisfechos de poder haber escuchado a las personas, de poder aclarar dudas, también hubo disenso, dialogar es importante: poder conversar, que la gente se informe de primera fuente y que se entienda y valore porqué es importante subir las pensiones hoy día”.

La voluntad de diálogo fue recalcada por la Seremi de Gobierno, Tatiana Plá, “Destacamos hoy día en Puerto Aysén la importancia de dialogar, con mucho respeto, tuvimos la opinión de diferentes personas que son dirigentes y que representan, por ejemplo, a las personas mayores. En este diálogo la importancia de la opinión de las personas, de darles a conocer y demostrarles de primera fuente como lo hemos dicho con los Seremis del Trabajo y de Economía, en qué consiste este Proyecto de la Ley de Reforma de Pensiones y el Pacto Fiscal, y que nosotros como Gobierno lo que hemos impulsado es que con diálogo y con la voluntad de los diferentes actores políticos podamos llegar a un acuerdo para poder tener, después de tres intentos, una reforma de pensiones, que le de ahora a las personas mayores, mejores pensiones”.

“Este diálogo fue uno más de la serie de diálogos que hemos ido realizando en la región, en el marco de mejores pensiones y Pacto Fiscal para el desarrollo. Particularmente, el Pacto Fiscal para el Desarrollo, lo que promueve es una serie de iniciativas que tienen que ver con cómo hacer más eficiente el gasto público, cómo evaluar el gasto público, pero también como recaudar recursos a través de un sistema tributario moderno, en que se definen ciertos principios. La invitación a la ciudadanía es a informarse, a conocer estas medidas y, de alguna manera, también apoyarlas políticamente para que nuestros parlamentarios, nuestras organizaciones también promuevan este tipo de iniciativas en pos del crecimiento, el desarrollo de la región y del país”, mencionó por su parte el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Felipe Rojas.

Entre las dirigentas que participaron, estuvo Rosa Navarro Ruíz, presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores, UCAM, Trapananda Aysén, quien llamó a informarse, “Fue provechosa, la información fue clara sobre la reforma de pensiones. Somos adultos mayores que ya estamos jubilados y para los futuros, así es que satisfecha por esta participación de los adultos mayores que estuvieron acá, ojalá hubieran sido muchas más las personas que estén acá, porque uno cuando está informado puede opinar, a su manera y bueno, yo contenta con todo lo que he aprendido con toda la información que está dando el Seremi del Trabajo, el Seremi de Economía y la Seremi de Gobierno. Ojalá cuando los llamen las autoridades, concurran, especialmente los dirigentes y con sus bases para que estén informados y puedan ver”.

La dirigenta de Puerto Aysén agregó, “Sobre esta reforma previsional que tenemos, también hacerle un llamado a nuestra comunidad, que estemos atentos a cómo votan nuestros parlamentarios cuando esta ley llegue al Congreso. Depende de ellos que nuestros sueldos y nuestras pensiones suban, así es que puede haber mucho trabajo de funcionarios, pero quien tiene que dar el sí para que suban nuestros sueldos son los parlamentarios, así es que personalmente estaré atenta cuando sea la elección, trataremos también que nuestros parlamentarios vengan a la UCAM, para poder informar también cuál es la opinión de ellos y la opinión que tenemos también como ciudadanía”, comentó Rosa Navarro.

Otra de las asistentes fue Rosa Chávez, quien valoró el encuentro, “Me pareció muy bueno porque creo que esto es informar a la comunidad, uno tiene el deber también de asistir, de venir a enterarse de todo lo que se está tratando de hacer, la reforma no es malo, es algo que se está viendo que va a dar un buen fruto a todos, a los pensionados que a futuro vamos a tener mejores pensiones, porque hoy día, debemos decir que las pensiones son miserables, sino fuera por la PGU hoy día la AFP nos está entregando miserias pero el sistema está así y nadie ha querido ponerle el cascabel al gato. Así es que hoy día, que en este Gobierno se esté dando esto, yo lo valoro. Esto es sin ningún partido político, es solo pensando en todas las personas que vamos avanzando hacia una jubilación”.

En la ocasión también surgieron consultas con respecto a otros temas, por ejemplo, sobre el beneficio del Bono por Hijo, las que fueron aclaradas.