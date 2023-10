El pasado viernes, acompañados de autoridades regionales, provinciales y comunales, lideradas por el Alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe, se realizó en Puerto Aguirre el desfile Cívico – Militar comprometido con anterioridad y que no se pudo llevar a cabo en septiembre, debido a las condiciones climáticas imperantes durante los días previos a Fiestas Patrias.

Puerto Aguirre.- En la ceremonia hubo representación del Ejercito, Carabineros, la Armada, Bomberos, Delegación Presidencial Provincial, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Concejales y Concejalas de la comuna, dirigentes locales, escuela, liceo, jardín infantil, trabajadores de Conaf junto a los vecinos y vecinas del territorio.

“Este desfile cívico – militar, estaba planificado para el mes de septiembre, pero por diferentes razones no se pudo efectuar, en principio por el tema climático, pero hoy estamos cumpliendo con nuestros vecinos. Hicimos los esfuerzos de traer a todas las delegaciones, también agradecer a la empresa privada, quienes nos movilizaron, hay una gran coordinación por parte de funcionarios municipales, también agradecer a la delegación por la preparación de todo esto. Agradecer, además, a todos los que participaron de la comunidad, Conaf, Bomberos, los colegios y es muy importante para nosotros poder estar presentes en nuestra Islas Huichas y poder hacer este tipo de conmemoraciones que son muy importantes”, señaló el Alcalde, Julio Uribe.

El Gobernador Marítimo de Aysén, Comandante de la Guarnición Naval, Capitán de Navío Litoral, Javier Chávez, destacó el desarrolla de la actividad, que inicialmente se había programado en el mes de la Patria.

“La magia del sur de repente nos juega malas pasadas y no pudimos efectuar el desfile cuanto estaba programado en el mes de septiembre. Hoy en el mes de octubre, estamos aquí acompañando a la comunidad y trayendo, con un tremendo esfuerzo tanto de la Municipalidad como de la Armada de Chile a las personas que participaron en este desfile, muy bonito y muy concurrido por toda la comunidad. Así es que, un gusto estar acá presente, un gusto apoyar estas iniciativas y acercar a los isleños al territorio, esa es una de las funciones que tenemos como Armada de Chile, estar presente donde tenemos que estar presente, porque es parte de nuestro territorio marítimo y misión de la Armada y de la Gobernación Marítima en Aysén”.

En Puerto Aguirre y con la presencia del Seremi del Transportes, de vecinos y dirigentes, también se realizó una nueva sesión del Concejo Municipal de Aysén, donde entre otras cosas, se abordó la conectividad del sector y la pronta realización de una consulta respecto al servicio marítimo entre Puerto Aguirre y Puerto Chacabuco.