Con una programación coordinada entre la comunidad y el Municipio de Aysén, se dio por iniciada la semana aniversario de Puerto Chacabuco, con la compañía de la Banda Instrumental de Carabineros se presentaron las Candidatas a Reina de las actividades 2023.

Puerto Chacabuco.- Feliz se mostró el Alcalde de la comuna, Julio Uribe, quien destacó que en este aniversario se puedan abordar temáticas como tenencia responsable, salud mental, entre otras, que involucran a la comunidad.

“Comenzamos con el aniversario de Puerto Chacabuco, ya se presentaron las candidatas a Reina, que van a trabajar temáticas especiales como la tenencia responsable, salud mental, van a hacer algo muy lindo, muy especial. Por lo tanto, invitamos a toda la comunidad, a participar de este aniversario, que comenzamos con campeonatos deportivos y también vamos a tener la parte cultural con la presencia de artistas, así es que, invitamos a toda la comunidad de Puerto Chacabuco, Puerto Aysén y de toda la región, a que participen de este lindo aniversario”.

El encargado del área de cultura de la Municipalidad de Aysén, Cristian Torres, agregó que los vecinos pusieron en valor el significativo acto que dio por inaugurado el aniversario de Chacabuco.

“La gente muy agradecida de que hayamos realizado una inauguración tan emotiva, con la Banda Benemérita de Carabineros, que siempre nos acompaña, pero en esta ocasión lo hicimos de una manera particular, esperamos a la gente con música y la despedimos de la misma forma, en medio con el himno nacional y el cumpleaños feliz que le dedicaron a la comunidad. Hicimos lectura, además, de un relato histórico, que da cuenta del origen de Puerto Chacabuco y de este gran misterio de su fecha de cumpleaños, llegando a varias conclusiones ahí. Entonces, estuvo bastante emotivo y con esto damos un puntapié inicial bastante bonito de este nuevo aniversario para la localidad de Puerto Chacabuco y así lo sintió la gente que ha sido parte de la organización con esta unidad de cultura”.

CANDIDATAS A REINA

Bien motivadas se mostraron las candidatas a Reina Puerto Chacabuco 2023.

“Lo que más me motivó es que cambio totalmente el formato, por ejemplo, se rompieron varios estereotipos, que es el tema de las medidas 90, 60, 90, alta rubia. Me animó harto eso, porque ya es hora de que este tipo de concursos no sea sexualizado y sea para que todas las mujeres podamos mostrar realmente como somos, porque, no todas las mujeres somos altas, rubias y también con esto incentivar a otras mamitas que, de repente, esta baja su autoestima y decirles que no, que se puede, vamos para arriba, que somos todas lindas”, señaló Carola Paillaleve.

Otra de las participantes a ser la Reina de Puerto Chacabuco, Marcela Lincoman, dijo que, “el año pasado no pude participar, porque mi bebe era chiquitita, aparte que me gusta esto, me gusta la adrenalina como se dice, me encanta participar, ayudar a la gente cuando más lo necesitan, eso me gusta. Invitar a la gente, que venga a participar, a divertirse, se van a hacer varias cosas nuevas que no se han hecho antes y que vengan, están todos invitados”.

Como un desafío personal calificó su participación a ser la soberana de Chacabuco, Margarita Pérez. “Primero, es un desafío personal, con todos los estereotipos que dicen que no podemos. Así es que, invitar a que todos vengan a participar en el aniversario de nuestro puerto, que disfruten todo lo que se va a hacer y que todo sea en forma amistosa”.

Sandra Hoffman, dijo que su motivación para ser candidata a Reina fue, “salir un poco más de la rutina, querer participar por esta hermosa localidad de Puerto Chacabuco y también mis hijos, mi hija que hace algunos años atrás también fue candidata a reina y tratar de hacer lo mejor que pueda. Soy dueña de casa, también soy asistente de párvulos, además, estoy represento al club deportivo San Miguel, juego futbol, tenemos una serie damas, así es que, esperar que todo salga bonito y disfrutar esta gran experiencia”.

Actividades deportivas para niños, damas y varones, primer campeonato tabla SUP, tarde para adultos mayores, feria costumbrista del salmón, cicletada familiar, maratón nocturna, tarde juvenil, artistas regionales y nacionales, carros alegóricos. Todas las actividades programadas entre la Municipalidad de Aysén, la comunidad de Puerto Chacabuco y con apoyo de las empresas instaladas en el principal terminal portuario de la región, comenzaron este lunes 16 y terminan el sábado 28 de octubre con la coronación de la Reina y un gran show artístico.