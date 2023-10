Muy buen resultado tuvo la reunión sostenida entre el Alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe Alvarado y representantes en la región de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quienes, tras el encuentro, se comprometieron aportar un total de 20 invernaderos en beneficios de organizaciones y en definitiva de la comunidad.

Aysén.- Esto se enmarca en un programa de bienestar y autosuficiencia que posee la iglesia y que les permitió efectuar este importante donativo. Tal como lo dio a conocer, Luis Vega Mora, presidente del distrito Coyhaique y de la región de Aysén de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

“Hemos llevado adelante un programa de bienestar y autosuficiencia, en este caso y en la línea de aportes humanitarios, nos hemos entrevistado con el Alcalde de Aysén, para poder llevar a cabo uno de los proyectos que el municipio tiene como es a través de la oficina del campesino. Nosotros el aporte que hicimos fue, donar 20 invernaderos para poder ser usados donde estimen convenientes y nosotros estamos agradecidos por la oportunidad que nos dieron de poder servir a la comunidad de Aysén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, está al servicio de la comunidad”.

Para el Alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe Alvarado, fue de gran importancia lograr esta alianza con la Iglesia Mormona, que ha beneficiar, en primera instancia, al Club de adulto mayor Arturo Prat de Chacabuco y mediante esta organización haber unido otras voluntades.

“Es motivo de orgullo el que podamos hacer estas alianzas, hoy con la Iglesia Mormona, quienes nos han aportado 20 invernaderos, que son amplios y vamos a poder hacer huertos comunitarios. Hoy estamos instalando este invernadero en Chacabuco, en el club de adulto mayor Arturo Prat, algo que nos llena de satisfacción, porque ellos son un club bien esforzado y que hoy día tenían un terreno perdido y lo hemos recuperado. Aquí se ha contado con apoyo del Ejército, porque vinieron los militares a colaborar y limpiar, es así que, de manera colaborativa estamos recuperando un espacio, para que ellos produzcan su propio alimento”.

Esta labor no tendría tan buenos resultados si la oficina municipal del campesino, creada en la administración del Alcalde Julio Uribe, no estuvieron detrás de cada detalle y apoyando a las organizaciones. Es así que, Danahe Sandoval, encargada de esta área, nos entregó las principales características de los invernaderos.

“Se concreta la primera instalación de invernadero al club de adulto mayor Arturo Prat de Chacabuco, con un invernadero de 36 metros cuadrados, acorde a la superficie que tienen dentro del espacio de la sede, en su patio y también relevar la paciencia que tuvieron ellos y las gestiones que hicieron por si mismos para poder habilitar el espacio, luego nosotros llegar a armar y en el futuro brindarles también la asesoría correspondiente, para que puedan seguir cultivando y generando la producción agrícola, en esta temporada 2023 – 2024”.

La señora, Elizabeth Barría Soto, es la presidenta del club de adulto mayor “Arturo Prat” de Puerto Chacabuco y solo tuvo palabras de gratitud por lo que significa desde ahora contar con un invernadero en beneficio de cada uno de los socios y socias de su organización.

“Estamos contentos y conformes con todo lo que hemos logrado, a seguir trabajando y ahora con este apoyo del invernadero, para poder ayudar a sustentar, como se dice, la olla, porque igual las verduras están demasiado caras, ojalá que todo esto y cada una que trabajemos, nos vaya bien y nos ayude en la economía. Me siento, como le decía a don Julio, contenta y orgullosa por todos los logros que hemos tenido y gracias también por la iglesia que nos apoyó y en general a todos los que nos colaboraron”.

La instalación de este primer invernadero donado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Puerto Chabuco, viene a transformarse en un gran apoyo para la organización beneficiada, pero también significó la gestión desde el Municipio a través del Alcalde Julio Uribe en coordinación con la oficina municipal del campesino y el Ejercito que prestó colaboración en la limpieza y habilitación del terreno.