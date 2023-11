Diversas complicaciones médicas hoy lo tienen una condición inestable ante el avance de su enfermedad de base.

Aysen.- Un complejo escenario es el que actualmente atraviesa la familia Velásquez Panichini en la ciudad de Puerto Aysén, su hijo Cristian se encuentra internado en el Hospital Regional de Coyhaique a la espera de conocer cuál será el futuro del tratamiento que posee por insuficiencia renal debido al Lupus diagnosticado hace más de una década. El joven de 32 años se ha dializado en el Hospital de Puerto Aysén desde el 2016 y en octubre 2023 comenzó con una serie de complicaciones que hoy ya no son posibles de resolver en la zona, por lo que, tanto él, su familia y amigos se encuentran solicitando ayuda para poder acceder a los profesionales necesarios en Santiago que le permitan recuperar una condición optima de salud.

En este sentido, Cristian Velásquez Panichini, explicó el origen de su actual estado sanitario enfatizando en que “en estos momentos me encuentro en una situación con cero posibilidades de atención en la Región, ya que aquí en el Hospital Base o Regional de Coyhaique, que es el más grande en la zona, no existen los especialistas ni la infraestructura para poder atender a la situación que tengo actualmente”.

Añadiendo que “lo más triste es que, por más que me busquen acceso venoso, ya no tengo, me queda sólo la pierna izquierda que si tengo algo grave es la única salida que me queda en este momento. Lo único que necesito más que una fístula o una prótesis o un catéter, que son las cosas que se utilizan para dializarse, necesito un riñón. Ya que se agotaron las últimas instancias, trataron de hacer todo lo posible, pero no pudieron” puntualizó Velásquez.

Ante esta situación adversa de salud, el joven aysenino abordó la necesidad de un traslado fuera de la Región de Aysén que le permita contar la infraestructura hospitalaria y los profesionales médicos adecuados para resolver el contexto que atraviesa “tengo 32 años, y me estoy muriendo”, declaró.

La familia ha tomado contacto con diversas autoridades en la zona para pedir su intervención y así conseguir el traslado en el avión ambulancia que posee el Servicio de Salud de Aysén. Acción clave para el joven en momentos que la distancia geográfica condiciona sus probabilidades de salud.