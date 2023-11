Actualmente su condición es estable dentro de la gravedad pero aún no se conoce el destino que tendrá su tratamiento médico.

Aysen.- Luego de que su caso fuera ampliamente difundido en medios de comunicación y redes sociales el joven aysenino, Cristian Velásquez Panichini, fue finalmente trasladado hasta un importante recinto asistencial en Santiago para resolver de forma temporal la grave condición que no le permitía desarrollar su tratamiento de diálisis en el Hospital Regional de Coyhaique. Sin embargo, el Servicio de Salud de Aysén aún no determina cual será el Centro de Referencia en el que pondrán contar con la atención especializada que requiere en vías a un trasplante de Riñón. El peor temor para el joven y su entorno es retornar a la Patagonia y quedar sin opciones disponibles.

Al respecto y a través de un Live en la plataforma Instagram, Cristian junto a su pareja expusieron parte de las vivencias que han debido enfrentar en los últimos días. Principalmente, agradeciendo a quienes han apoyado a que su condición pueda ser revisada por las autoridades sanitarias, lo que conllevo a su traslado hasta la Clínica Las Condes.

En este sentido, el aysenino de 32 años expresó lo lamentable de esta situación “estoy igual molesto de todo esto, no de los funcionarios de la salud, sino que la salud en general que sea tan mala, que no tengamos respuesta para nada, que vivimos en una Región donde las carencias de especialistas son muy grandes. No tenemos vías de conexión, si no es marítima o por aire. Lo mío partió hace casi un mes y medio o dos meses. Fue cuando yo noté una leve inflamación en la fístula, pero no fue tomada en cuenta, puede ser que te golpeaste me dijeron en esa oportunidad y ahí se originó todo”.

De igual manera, Velásquez Panichini, relató lo acontecido en el Hospital Regional de Coyhaique donde explica que llegó con una Fístula totalmente disfuncional. En recinto le tomaron una serie de exámenes, sin embargo, después de descartar algunas situaciones fue enviado a Puerto Aysén de regreso. A la semana siguiente, tras verlo el cirujano vascular se le indica que ya se no se podría continuar su tratamiento en la zona para evitar alguna situación más riesgosa.

A renglón seguido, Cristian Velásquez explicó que luego de ello buscó ayuda para trasladarse a Santiago donde se encuentra actualmente. Fue así como luego de una amplia paleta de exámenes nuevamente fue ingresado a pabellón con la esperanza de tener un catéter en una de sus piernas. Pero tras la intervención el cirujano en la capital nacional le indicó que “no tienes la posibilidad de otra prótesis, otro catéter, otra fístula, ni dializarte por el peritoneo”, por lo que, se le intervino de forma extraordinaria con miras a un trasplante de Riñón.

Finalmente, el aysenino agradeció la movilización de distintos actores en pos de concretar su traslado hasta Santiago. Esfuerzo en el que fue clave la acción conjunta de la Senadora por la Región de Aysén, Ximena Ordenes Neira y la diputada Ana María Gazmuri. Actualmente, su condición es estable dentro de la gravedad de su estado pero para su entorno el peor temor es la incertidumbre de ser llevado nuevamente a Aysén sin un tratamiento efectivo, por lo que abogan a la comprensión de quienes toman las decisiones en Salud.