 Se trata de un perfil de competencias laborales de ChileValora que nace desde la Región de Aysén para proyectarse al resto de Chile, valorando el oficio de reparador/a de redes de los prestadores de servicios de la industria acuícola y de pesca.

Puerto Aysén.- Un sentimiento de orgullo y de felicidad ante el cumplimiento de un gran anhelo fue lo que manifestaron las trabajadoras y trabajadores, y empresas de operarios de redes en el lanzamiento del inédito proyecto que al contar con Centro Evaluador, permite evaluar el perfil para certificar la competencia laboral de operario/a rederos, por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de ChileValora, el cual se realizó en la empresa de reparación y limpieza de redes utilizadas en la industria acuícola y pesquera, RDA S.A. de Puerto Aysén.

Este proyecto busca valorar el oficio de operador/a de redes y certificar a las y los trabajadores que lo realizan, luego de un proceso de evaluación y certificación que acredita su experiencia en la reparación de redes, proyecto que es importante destacar, nace desde la Región de Aysén donde se evaluarán y certificarán a los primeros Operarios/as Rederos/as reconocidos por ChileValora, cuya iniciativa podrá proyectarse al resto del país.

El lanzamiento se realizó junto a trabajadores/as, empresas del sector y autoridades, afirmando el delegado presidencial provincial de Aysén, Jorge Díaz Guzmán, “La importancia que tiene esta política pública es que permite que personas que se están desarrollando en una industria relativamente nueva, puedan estar certificados, de tal manera de poder participar en el mercado del trabajo con mayores expectativas, desde el punto de vista personal”.

Este proyecto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es ejecutado por ChileValora y se realizará a través del centro evaluador Asesorías Xitla Ltda., con financiamiento del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, cuya base es el diálogo tripartito, Estado-Empleadores-Trabajadores, valorando la experiencia de los operarios y operarias rederos.

Así lo destacó el Seremi de Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro, “Este lanzamiento es el primer paso, ya concreto de este inédito perfil de competencia laboral. Como Gobierno de Chile apenas asumimos, logramos traer acá a la región al coordinador regional de ChileValora, institución que antes no estaba en la región de Aysén y eso nos permitió acelerar este programa y ahora estar dando el primer punto, el lanzamiento de esta certificación a 123 operarios rederos, hombres y mujeres de las comunas de Aysén y de Cisnes, donde ellos, después de esta próxima evaluación, van a poder demostrar con un certificado que desarrollan bien su oficio y certificados por ChileValora, donde casi el 50% son mujeres. Aquí Chile te valora y eso es importante, porque ahora ChileValora tiene convenio con Inacap y con distintas instituciones y eso le da realce, le da dignidad a los trabajadores y trabajadoras de esta provincia”.

“Que el Sence pueda ser parte, junto con ChileValora, junto con los trabajadores y el sector privado, de poder certificar una labor que tiene años de historia, es relevante tanto para la empleabilidad, para los privados que van a tener personas que van a saber que tienen las competencias para realizar este trabajo y para los propios trabajadores que se les valora su función y labor”, mencionó por su parte el Director regional de Sence, Nelson Garrido.

Este proyecto nace de una alianza público-privada, cuyo origen fue la idea de AquaChile y de sus empresas prestadoras de servicios de limpieza y reparación de redes, de certificar a sus trabajadores y trabajadoras. Ximena Solís, de relaciones comunitarias Aysén comentó, “Estamos realmente contentos, satisfechos, orgullosos del trabajo que se levantó de manera conjunta con el área pública. Esto es resultado de una alianza público – privada y con ello damos muestra real que se puede hacer, es un trabajo de larga data, donde este oficio es reconocido, las competencias laborales de quienes han desarrollado este trabajo por tantos años serán certificados y eso hace que se valore, que se reconozca el trabajo que ellos realizan, quienes al mismo tiempo llegarán a trabajar con otra disposición y además van a poder obtener capacitaciones para poder ir mejorando el trabajo que están realizando. Son una parte importante dentro de la cadena del sector productivo y es muy relevante tener, trabajadoras y trabajadores contentos, certificados, que están desarrollando su trabajo”.

Yenny Bórquez, gerenta general de RDA S.A. Redes de Aysén, comentó sobre la importancia de incentivar que sus trabajadores/as se certifiquen, “Para nosotros como empresa es súper importante relevar, valorar el trabajo que hacen nuestros chiquillos y chiquillas en la reparación de redes, para la industria es fundamental el trabajo que ellos realizan. Hay gente que lleva muchos años realizando este oficio y ahora nos encontramos con esta maravilla de poder certificarlos, para que ellos tengan su título de rederos, y donde puedan llegar a trabajar, tener esa calidad de trabajadores certificados”, dijo, además de recalcar que esta labor tiene una mirada con foco en el medioambiente, al reutilizar materiales y reparar redes.

Con 14 años trabajando en el oficio de redes, Niselda Acuña Lara estaba muy emocionada y contenta de este proyecto y que se valore su experiencia, “A lo largo del tiempo me fui perfeccionando en este trabajo y encuentro un logro muy grande que ustedes nos hayan tomado en cuenta y valoren el trabajo que hacemos como mujeres trabajadoras, porque este trabajo es muy sacrificado y esforzado, hay que hacer fuerza y trabajamos a la par con nuestros compañeros, que son los varones. Encuentro un logro grande que ustedes nos certifiquen, que nosotros tengamos un certificado, algo con que evaluarnos y decir que ´acá tenemos esto que logramos por tantos años de trabajo´. Hay que tener harto coraje para estar hartos años acá”.

Durante la actividad, las y los trabajadores mostraron cómo realizan su oficio, el cual realizan con gran esmero y cariño, explicando las herramientas que utilizan, los procedimientos y tipos de redes. Ximena Cárcamo quien desarrolla esta labor desde el 2008, comentó, “Es un trabajo que muy poco se conoce y que nos certifiquen, valoren el esfuerzo de años que llevamos trabajando acá, donde se necesita mucha paciencia, es bonito lo que están haciendo relacionado al trabajo de redes. El oficio a mí en lo personal me gusta, es bonito, tenemos un paisaje hermoso que nos rodea, estoy orgullosa de todos los años que llevo trabajando. Es importante que nos valoren, que tengamos una certificación, para mí, para mis compañeros. Ojalá que nos vaya a todos bien cuando nos evalúen, que salga todo bien para nosotros como trabajadores y también para la empresa, que es una empresa familiar”.

Entre los presentes en el hito de lanzamiento estuvieron algunos de las y los trabajadores que buscarán certificarse, el Delegado Presidencial provincial de Aysén, Jorge Díaz Guzmán, Seremi de Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Diaz Cordaro, Director de seguridad pública y representante del Alcalde de la I. Municipalidad de Aysén, Marco Coñuecar; director regional de Sence, Nelson Garrido; Juan Luis Amenábar del Consejo del Salmón, Maribel Mancilla de SalmonChile y Ximena Solís de AquaChile. Son cuatro las empresas cuyos trabajadores y trabajadoras se evaluarán para certificarse, participando los hermanos dueños de RDA S.A., además de representantes de las empresas Badinotti y Río Álvarez.

En la ocasión además se presentó al primer evaluador regional del perfil de operario de redes, Andrés Ulloa y al nuevo coordinador regional de ChileValora, Rodrigo Moreno, participando también la ex coordinadora Valeska Valenzuela, quien fue la impulsora de este proyecto durante su año de comisión de servicio en ChileValora desde Sence.