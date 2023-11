El sábado, 204 familias de Puerto Aysén recibieron las llaves de su casa propia, un hecho que fue destacado por el diputado Miguel Ángel Calisto, que estuvo colaborando con los comités durante todo el proceso para concretar este proyecto habitacional y quien resaltó el trabajo realizado por las dirigentes de estas agrupaciones.

Puerto Aysen.- Según el legislador, “estamos muy contentos acá con la entrega de llaves y de los títulos de comités Amuyén 1 y Amuyén 2, como así también el comité Libertad, que se integró posteriormente. Quiero felicitar a los dirigentes por este trabajo, no fue un proceso fácil, pero más allá de las cosas positivas o negativas, ya tienen sus viviendas, tienen su hogar”.

“Se ha conformado un nuevo barrio, con esto comités, con el proyecto de los comités Calafate, Sueño Patagón y No Tengo Casa Propia. me alegro que este sector haya crecido de manera bien interesante desde el punto urbanístico, con espacios, con avenida. El hogar es lo más importante para una familia, porque les permite no estar hacinados, desarrollarse íntegramente y proyectar sus sueños”.

El diputado agregó que “voy a seguir colaborando con todos los comités. Vienen muchos que están proyectando sus proyectos en la Chacra Weber, por ejemplo. En Puerto Aysén se ha avanzado harto, pero siempre existe la necesidad de nuevos proyectos habitacionales”.

Según Gabriela Andrade, una de las nuevas propietarias, “quiero agradecerle a don Miguel Ángel por el apoyo que nos brindó, ya que nosotros fuimos cerca de 20 familias que nos sacaron de los comités, pero gracias él pudimos recuperar nuestros subsidios y como familia estamos celebrando la entrega de llaves. Nos costó mucho, pero ya tenemos nuestras llaves en la mano”.

Finalmente, Loreto Tureo, otra propietaria y presidenta del Comité Amuyén 1, aseguró que “estoy muy feliz y contenta de poder recibir la llave de nuestras viviendas. Son 204 familias. Un complejo habitacional super grande, el complejo más grande en la Región. Felices por mis socios, felices por las familias. Vamos a empezar una nueva vida en nuestras nuevas casitas. Le agradecemos al señor Calisto, porque él también fue parte de esto y nos apoyó cuando nos sentimos desvalidos. Se agradece su gestión”.