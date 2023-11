La iniciativa busca impulsar la producción agropecuaria entre campesinos y hortofrutícolas de Aysén.

Aysen.- Con el firme propósito de respaldar y fortalecer el sector silvoagropecuario y hortofrutícola de la comuna de Aysén, AquaChile llevó a cabo una entrega comunitaria de compost proveniente de la productora Pucalán, la productora de bioestabilizado más grande del país. Además, en la oportunidad se entregaron almacigueras elaboradas de flotadores reciclados de la industria.

Este valioso aporte, fruto de la colaboración entre Agrosuper y AquaChile, beneficia al sindicato a cargo del invernadero comunitario en Puerto Chacabuco y también a más de 300 productores agrícolas y hortofrutícolas de Puerto Aysén, a través de 10 asociaciones gremiales del sector y de instituciones como INIA, Instituto de Investigación Agropecuaria, y Fundación Reforestemos, quienes en total recibieron 50 cubos de compost.

María Antonieta Ríos, presidenta Asociación Gremial de Pequeños Agricultores de Puerto Aysén, explicó que “normalmente hacemos compost con los restos de comida de todos. Sin embargo, no nos alcanza porque necesitamos mucho material para poder formarlo y no tenemos, por eso se agradece que nos den esta ayuda”.

Esta iniciativa solidaria no sólo contribuye al desarrollo del sector, sino que también fomenta la adopción de prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente. En este contexto, el Sindicato Mujeres del Mar, encargado del invernadero comunitario, recibió una parte significativa de este valioso insumo, a fin de optimizar la producción y calidad de sus cultivos. Esta colaboración de Agrosuper a través de AquaChile, junto con la comunidad local, subraya la importancia de unir esfuerzos para promover prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el entorno. Además, demuestra el compromiso de AquaChile con el desarrollo y bienestar de las comunidades vecinas.

“Agradecemos a AquaChile por todo lo que nos van a entregar, la gestión y compromiso con la comunidad de Puerto Aysén y de la región”, comentó Soledad Ojeda, representante de varias asociaciones como la Asociación Indígena Kume Newen de Puerto Aysén, Agrupación Feria de Artesanos Palafitos de Puerto Aysén y Feria Libre Aysén.

Asimismo, Marcos Quinillao de la Feria Hortofrutícola, afirmó: “Hacemos nuestro compost con restos de comida, hojas de los árboles frutales. Esta ayuda nos viene muy bien porque hacer compost es mucho trabajo y rinde muy poco en la casa por más que uno junte no alcanzando para toda la siembra”.

En tanto, Rodrigo Neculman, investigador del área hortofrutícola de INIA Tamel Aike Coyhaique, dijo: “El uso de este bioestabilizado será para una nueva unidad piloto que tendremos disponibilidad en INIA que es un invernadero, el cual será una vitrina tecnológica y demostrativa para diversos productores, estudiantes y profesionales de la región de Aysén. Y también será utilizado para un huerto hortofrutícola que tenemos en la zona de Chile Chico donde, por un lado, buscamos demostrar a los productores la mejora en estructura y propiedades físicas del suelo como también enseñar a utilizar el compost dándole un enfoque más sustentable, sostenible y amigable con el medio ambiente a la producción de hortalizas”.

“La entrega de compost y almacigueras de flotadores reutilizados representa un nuevo paso en la promoción de la agricultura sostenible en Aysén, al tiempo que destaca el valor de la economía circular y la reutilización de recursos en beneficio de la comunidad. Continuación de lo que ya se viene trabajando en nuestro invernadero comunitario”, afirmó Ximena Solís, jefa de Relaciones Comunitarias de AquaChile en Aysén.

AquaChile es el principal productor de salmón en Chile. Elabora productos de la más alta calidad, y lo hace de la mano de una producción responsable con el medio ambiente y cercana con las comunidades vecinas.