Vecinos de Islas Huichas conocieron el trabajo pionero de Empresas Bahamonde en el Relleno Sanitario con la colaboración del Prodesal de INDAP

Con el objetivo de conocer el proceso ambiental pionero que posee en Chile Empresas Bahamonde en las instalaciones del Relleno Sanitario y la lombricultura asociada a esta iniciativa. Vecinos y vecinas provenientes de la zona insular de la comuna porteña se trasladaron hasta estas dependencias tras las gestiones del Programa de Desarrollo de Acción Local (Prodesal) del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) que ejecuta el municipio local. En la instancia, los usuarios pudieron abordar diversas preguntas sobre la gestión de residuos domiciliarios, así como también, de la exitosa contribución a los suelos del territorio que ha tenido el Humus producido por las lombrices californianas. Cabe destacar, que la empresa aysenina ha desarrollado múltiples aportes de este insumo a campesinos en diversos puntos de la Región.

Al respecto, Nicolás Fuentes, Ingeniero Ambiental a cargo del Relleno Sanitario expresó su gratitud con el interés de los vecinos, comentando que “como lo he dicho siempre en su inicio, en algún minuto con los colegios, la idea es que venga toda la comunidad, en este caso que vengan también los vecinos y las puertas siempre van a estar abiertas y genial. Siempre, cada día la vamos perfeccionando más nuestras visitas para que sean más entretenidas, más dinámicas y para que la gente no solamente aprenda, sino que también lo pase bien”.

En tanto, Carlos Fuentes, quien se desempeña en el municipio aysenino como coordinador del Programa de Desarrollo de Acción Local (Prodesal) del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) en la zona insular relevó esta iniciativa, expresando que se unieron a diversos usuarios tanto de Islas Huichas como de Puerto Aysén y Villa Mañihuales, “muchas personas querían venir, así es que aprendimos el tema del lombricompostaje, el tema de los residuos, cómo están siendo tratados, el cambio que ha tenido en el tiempo. Antes uno pasaba por la carretera y sentía el olor. Ahora estamos al lado de donde llegan los residuos y no se siente nada. Así es que, el trabajo que han hecho y el aprendizaje que obtuvimos en esta ocasión es súper importante”.

Sobre el recorrido efectuado al lugar, Guillermina Vargas, usuaria proveniente del Litoral expresó con alegría que “y aquí vi que los procesan (los residuos) y los líquidos todo se separan. Es una cosa muy diferente a lo que toda gente piensa, que van y lo tiran y ya no es así, lo que nosotros vimos es diferente. Una capacitación muy bonita y es muy bueno lo que uno aprende de repente”.

Por su parte, Elba Jiménez, vecina de Puerto Aysén señaló su gratitud en la visita efectuada, así como también, explicó que en su caso particular ella no conocía las instalaciones del Relleno Sanitario que posee Empresas Bahamonde pero sí sabía del lombricompostaje pues, mantiene un grupo de habidas lombrices californianas en su hogar tras otra colaboración previa de la empresa local. “me voy más informada. Muy buena la charla y me gustó mucho. Ya no hay malos olores y todo está impecable”.

Finalmente, Francisco Saldivia, habitante de Puerto Aguirre junto con declarar lo acontecido, enfatizó que “es una linda experiencia compartir con personas de otro lugar y venir a conocer lo que se hace acá en el Relleno. Muy bueno, bueno, porque no lo habíamos visto antes. Les diría que vengan a visitar. Si tienen posibilidad de venir, que lo visiten para tener otra experiencia y que es la misma que tenemos ahora nosotros”, puntualizó el vecino de la zona insular.