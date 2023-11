Formación continua para las emprendedores y emprendedoras del futuro en Aysén

Desarrollar nuevas habilidades y mejorar las existentes, entender el mercado y las oportunidades, tener la capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y tendencias, son algunos de los objetivos de este plan anual de capacitaciones y talleres, realizados por el Centro de Negocios Sercotec – Puerto Aysén, Operado por INACAP y con la colaboración de nuestros aliados estratégicos, instancia en la que han participado más de 1625 personas hasta la fecha.

Aysén.- Aprender siempre resulta una oportunidad. Con nuevos conocimientos es posible ampliar el abanico de posibilidades, especialmente en un mercado dinámico como el actual, por lo que hoy adquirir nuevas herramientas o reforzarlas, permite sin duda despertar el espíritu emprendedor que cada uno tiene, alcanzando sin duda, nuevas competencias y habilidades.

Es de alguna manera lo que se ha logrado percibir a través de la adhesión que ha tenido la comunidad a la variada oferta de talleres, impulsados por el Centro de Negocios de Sercotec Aysén, realizados de manera presencial, online y a través del formato híbrido, el cual ha permitido que más emprendedores y emprendedoras no se resten de la oportunidad de acceder a más competencias, independiente de la modalidad, siendo reforzada por un equipo de relatores (as) que complementan los contenidos, con la cercanía, calidez y contacto directo con los participantes.

De esta manera, en este periodo 2023 se han realizado cerca de 226 capacitaciones y talleres realizados por el Centro de Negocios de Sercotec Aysén, en el cual se han abordado, diversas líneas, como: Formación Empresarial, Impresión 3D, Línea Financiera, Gastronómica y Navideña; con cursos que van desde “Tributación”, “Modelo CANVAS”, “Whathsap Bussines”, “Rentabilidad financiera”, “Impresión 3D”, “Masas para repostería”, etc., variados e innovadores cursos que han permitido acercar y abrir el espectro formativo de emprendedores de las localidades de: Puerro Aysén, Puerto Chacabuco, Lago Verde, Puerto Cisnes, La Junta, Puyuhuapi, Villa Mañihuales, Raúl Marín Balmaceda y Guaitecas; abarcando una parte importante del territorio de Aysén.

Sobre el impacto que tienen las capacitaciones del Centro de Negocios en los clientes, Paulina Medina, Coordinadora del Centro de Negocios de Sercotec Aysén, comentó: “Estas instancias a los clientes les permite conocer la realidad del mundo empresarial y tener conocimientos básicos sobre cómo funciona un negocio. Para los que ya llevan años, capacitarse es fundamental para mantenerse actualizados y poder mejorar constantemente, ya sea a través de conocimientos nuevos o con mejores prácticas de gestión”, indicó.

Hace menos de un año Geraldine Quero, clienta del Centro de Negocios de Sercotec Aysén, comenzó con su emprendimiento de chocolatería en la localidad de La Junta, dando vida a Chocolatería “El encuentro”, logrando desarrollar diversos productos, entre ellos: alfajores, trufas, cuchuflies, e incluso a dando apertura a una línea especial sin azúcar.

Sobre los cursos entregados por el Centro de Negocios de Sercotec Aysén, donde ha participado en más de alguno, señaló: “A mí me han servido mucho. He hecho unos que están en el sistema, que son de sustentabilidad, y otro sobre “Modelo de Negocios CANVAS”. También he participado en uno de “Marketing Digital” que me ha ayudado mucho a potenciar mis ventas online”. Agregando qué: “En lo personal para mí ha sido excelente, ha sido una herramienta para emprender, porque yo llevo un poco menos de un año y lo que más me gusta es que desde el Centro de Negocios no te dejan solo en el proceso”, puntualizó.

Por su parte Nelly Vargas Mansilla, Directora Regional de Sercotec en Aysén, indicó: “Es fundamental el rol que cumplen los centros de negocios en la Región de Aysén, una región con grandes dificultades de conectividad, que cuenta con una alta brecha digital y su vez donde el despliegue territorial es fundamental. El trabajo que han realizado los centros de negocios en distintas partes del territorio ha permitido realizar la entrega de capacitación y asesoría continua y gratuita a los emprendedores y las emprendedoras, con el fin de fortalecer sus conocimientos , adoptar nuevas herramientas , que les permiten desenvolverse de manera más competitiva en el territorio. Es vital poder generar estas instancias de transferencia de conocimiento y que las brechas que actualmente existen tanto en digitalización, innovación y conectividad vayan disminuyendo, de tal manera de robustecer el ecosistema del emprendimiento y las economías locales, teniendo como resultado un mayor bienestar de las personas”

Finalmente, cabe destacar que no solamente capacitación y formación entrega el Centro de Negocios de Sercotec Aysén, sino también asesoría entregada por ejecutivos ó asesores, que acompañan a los cerca de 929 clientes que cuenta el Centro, orientando y vinculando a través del trabajo intersectorial el acceso a más oportunidades de desarrollo y crecimiento, trabajo que no solamente se realiza desde sus dependencias ubicadas en Eleuterio Ramírez #1423, que destaca por instalaciones de primer nivel para atender y capacitar a los clientes, sino también un sostenido trabajo en el territorio, acercando la información a las localidades, donde cuyos principales aliados son los municipios de Aysén, Lago Verde, Cisnes y Guaitecas, con quienes se ha logrado fortalecer una importante alianza a favor de los emprendedores y emprendedoras del territorio.