Con énfasis en la importancia de la denuncia se realizó Consejo de Seguridad Publica en Mañihuales

Algunos delitos de robo que se han registrado en las últimas semanas y las posibles acciones preventivas, fueron los puntos centrales de la jornada.

Villa Mañihuales.- En Villa Mañihuales sesionó el Consejo Comunal de Seguridad Pública, ocasión en la que hubo servicios públicos con representación regional, provincial y comunal, las policías, el Ministerio Publico y organizaciones vecinales de la localidad.

La instancia de diálogo fue presidida por el Alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe Alvarado, quien destacó la posibilidad de poner sobre la mesa el tema de seguridad pública, donde los organismos respondieron a cada una de las inquietudes de la comunidad.

“Creo que se dio respuesta a todo y se buscan las soluciones entre todas las unidades, eso habla muy bien de estos Consejos, que los podamos realizar en los territorios, en este caso, hoy en Villa Mañihuales. Hemos salido todos muy conformes en cuanto a las respuestas y al trabajo de las diversas entidades. Agradecer la asistencia de los vecinos, representados por sus dirigentes y la preocupación por tener un Mañihuales más seguro”.

Soledad Yaguna, coordinadora macro – comunal de la coordinación regional de la Subsecretaria de Prevención del Delito, rescató lo importante que es la descentralización en las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública.

“Estamos bien contentos de que el Consejo Comunal que sesiona mensualmente en la ciudad de Puerto Aysén, se haya podido desplazar a la localidad de Mañihuales. Nosotros como coordinación regional estuvimos en la mañana difundiendo nuestro programa denuncia seguro y otras actividades relacionadas a la comuna. Particularmente el tema de la denuncia es un tema que queremos potenciar, sabemos que no hay un número de denuncias, pero eso puede, no significar necesariamente que haya o no un delito y lo que estamos tratando de potenciar es el numero #4242, que es para realizar denuncias cien por ciento anónimas, de manera gratuita y 24/7, se pueden realizar desde celulares o también por la página web”.

El fiscal jefe de Puerto Aysén, Pedro Poblete, remarcó la importancia de la denuncia y que los planteamientos nazcan de la ciudadanía en estas instancias de diálogo.

“Siempre es bueno tener reuniones con las bases vecinales, comunales, a fin de establecer cuáles son las necesidades que tienen ellos en cuanto protección y sobre todo a la realización del trabajo que efectúan cotidianamente las policías y la fiscalía en ese sentido. Respecto a la importancia de la denuncia, muchas veces no nos damos cuenta de que el solo hecho de poner en conocimiento de la autoridad las cosas que nos afectan, los delitos que sufrimos, nos permiten generar acciones o decisiones por parte de las entidades encargadas de la prevención de la seguridad pública. Eso significa que, pueden existir camionetas circulando en las noches, mayor dotación de recursos policiales, por eso es importante”.

El subcomisario de los servicios de la Segunda Comisaria de Carabineros, Capitán Jaime Esparza, validó la interacción con la comunidad, tendiente a mejorar el trabajo en seguridad pública.

“Que se celebre el Consejo de Seguridad Comunal en Mañihuales, es la instancia perfecta para que la comunidad logre interactuar, en donde todos los estamentos institucionales que tenemos responsabilidad en seguridad, podamos darles respuestas concretas y en terreno a la comunidad. Es así que, en cuanto a las diferentes inquietudes, como lo son los delitos de robo, el llamado permanente a la comunidad es a denunciar, lo que nos permite, entre otras cosas, entregar los insumos al Ministerio Publico para investigar los delitos”.

En la reunión, los vecinos y dirigentes de Mañihuales, pudieron de manera directa plantear los mayores inconvenientes y hechos que afectan a la comunidad. Es así que, Edith Contreras, presidenta de la junta de vecinos Ribera Norte, afirmó que fue “muy buena la reunión, productiva, se plantearon varias cosas que teníamos como dirigentes y ojalá seguir trabajando en conjunto porque la verdad es que seguridad tiene que estar en conjunto a Carabineros y venir a realizar hartas rondas. Por ello, es muy importante que vengan acá todas las autoridades y conversen con nosotros, para que se haga saber lo que está pasando en Mañihuales”.

En las últimas semanas se han registrado algunos delitos de robo en Mañihuales y ante el requerimiento de los dirigentes vecinales, se coordinó desde la Municipalidad de Aysén el desarrollo de esta sesión del Consejo Comunal de Seguridad Pública, con el objetivo de establecer compromisos y reforzar el trabajo preventivo en el territorio.