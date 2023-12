INJUV Aysén desarrolla actividades enfocadas en salud mental con las juventudes del Liceo Mañihuales

El Instituto Nacional de la Juventud de la región de Aysén, ha estado desarrollando diferentes actividades con estudiantes del Liceo Mañihuales, iniciativas que tienen por objetivo difundir y acercar la oferta programática del servicio, especialmente iniciativas enfocadas en el bienestar y autocuidado de las juventudes.

Es por ello que luego de la elaboración del Plan de Acción Municipal de Juventudes (PANJUV), desarrollado por el programa Compromiso Joven y que se llevó a cabo hace unas semanas atrás, las juventudes señalaron que las salidas al aire libre y los temas enfocados en salud mental eran prioridad en su liceo.

Fue así como INJUV Aysén recogió las inquietudes y problemáticas señaladas y organizó una significativa actividad, fusionando la naturaleza con el programa enfocado en bienestar y autocuidado, Hablemos de Todo.

Las juventudes del Liceo Mañihuales participaron en un Encuentro Territorial desarrollado en la Parque Urbano Natural Las Lavanderas, vivenciando un baño de bosque a cargo de funcionarios de CONAF, cuya finalidad fue conectarlos con la naturaleza.

Cabe destacar que los objetivos de los Encuentros Territoriales son otorgar información y orientación a las juventudes en temas relativos al autocuidado y bienestar, y priorizar las temáticas de salud y bienestar que son de mayor interés, más importantes y/o más desconocidas para las juventudes de la región.

Durante el encuentro también se realizó una exposición de conceptos básicos referente al programa Hablemos de Todo, para luego dar paso a una votación donde las juventudes eligieron las principales temáticas enfocadas a bienestar y autocuidado que se deben priorizar para el año 2024.

“Crecer y desarrollarse en un medio ambiente óptimo tiene una repercusión inmediata en la salud mental de las personas. Es por esta razón, que recogiendo las principales necesidades que expresaron las juventudes del Liceo Mañihuales en nuestro diagnóstico participativo, pudimos generar una instancia de esparcimiento que pusiera en realce la necesidad de este vínculo, tan necesario en una región como Aysén”, sostuvo el Director Regional de INJUV Aysén, Camilo Triviño Urtubia.

Claudio Milahuichún Mayorga, Profesor Encargado de Convivencia Escolar del Liceo Mañihuales, destacó la actividad desarrollada por INJUV Aysén y afirmó que “fue una muy buena actividad, bastante enriquecedora, los estudiantes lo disfrutaron bastante, nuestros funcionarios que han estado acompañando a los estudiantes también han estado bien contentos con la actividad que se realizó. Para nosotros es una tremenda ayuda, un tremendo apoyo que el INJUV nos ayude, nos apoye, este acompañándonos en el proceso educativo que estamos llevando. Agradecer a la coordinación de INJUV porque desde que hemos tenido coordinaciones con ellos nos han visitado bastante, para nosotros es súper importante eso, porque al ser una localidad rural, nuestro establecimiento educacional está alejado un poco de la urbe, para nosotros es súper valioso que las instituciones vengan hacia la localidad y eso ha ocurrido con INJUV este último tiempo, han estado súper partícipes, nos han apoyado en diversas actividades, en conversatorios, en gestión de redes, entonces para nosotros es bastante positivo lo que se está realizando”.

En tanto Norma Pérez Vidal, joven participante, señaló que “estuvo bastante buena la actividad porque nos ayudó en si a conectar con nosotros y a poder conectar con la naturaleza, estamos en una zona bastante rural, que normalmente uno no se da cuenta de las cosas buenas que tenemos al lado de nosotros, que tenemos mucha naturaleza que nos ayuda a poder conectar con nosotros mismos, a ver que seres vivos hay, que no hay, que tipo de plantas, que colores diferentes, nos ayudó a conectar en si con nosotros y poder estar conectados con los compañeros, con algunos que no hemos interactuado dentro del liceo”.

Por su parte José Martín Rebolledo, presidente del Centro General de Alumnos (CGA), del Liceo de Mañihuales, indicó que “el encuentro estuvo divertido, me conecte muy bien con la naturaleza, con los pájaros, sentí que era yo y la naturaleza, me sentí súper bien, ojalá que siga haciendo más actividades INJUV, que vengan más para acá y así poder hacer actividades al aire libre o charlas simplemente, para conectarse”.

Finalmente Catalina Flores Vargas, explicó que “me pareció una muy bonita actividad, porque salimos a la naturaleza, porque hay varios chicos que no salen y tiran basura y no saben lo que es la naturaleza, me pareció súper bien, sirve para distraerse y uno cuando está mal puede ir a la forestal y es todo silencioso, es tranquilito, se puede escuchar el ruido de los pajaritos cantar, el ruido del viento, del arroyo, es muy tranquilo y es como una paz mental”.