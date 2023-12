En sesión solemne asumió la nueva Concejala de Aysén Mónica Navarrete Matamala

En una sesión solemne del Concejo Municipal de Aysén, juró y asumió como nueva Concejala, Mónica Navarrete Matamala. Esto luego de la renuncia voluntaria presentada por la ex Concejala Rosa González Bórquez, se ha producido una vacante que es provista mediante un nuevo fallo del Tribunal Electoral Regional de Aysén y que en este acto se hizo efectiva.

Aysén.- El Alcalde, Julio Uribe Alvarado, felicitó a la nueva autoridad, relevando su labor como dirigente social.

“Un gusto poder tomar juramento a nuestra nueva Concejala, es un desafío tremendo, ella fue candidata, fue votada por nuestra comunidad y está asumiendo hoy este rol, que es uno de los más importantes de nuestra comuna. Tengo en ella las esperanzas de poder tener un trabajo que perdure en el tiempo, un trabajo donde ayudemos a la comunidad y creo que en eso Mónica Navarrete tiene algo especial, porque ella ha trabajado en materias de salud, seguridad pública, en las diferentes juntas de vecinos, por lo tanto, ella tiene una trayectoria social muy grande, que creo le viene muy bien a nuestro Concejo Municipal”.

La nueva Concejala de la comuna de Aysén, Mónica Navarrete Matamala, se mostró feliz de integrarse al cuerpo colegiado, pero también ansiosa debido a la enorme responsabilidad que desde ahora a*sume.

“Nerviosa, ansiosa, pero tranquila, confiando en Dios que me va a dar la fortaleza y la sabiduría para tener un buen desempeño en este nuevo desafío que comienza en el día de hoy. Hasta ayer deje de ser dirigenta, pero siempre voy a trabajar en post de la comunidad y ayudando en todo lo que se pueda, seguir lo mismo que se estaba haciendo, nada más que desde otra vereda. Cada vez que se den las oportunidades, voy a ir planteando todo lo que pueda ir aportando a nuestra comunidad”.

A través del conocimiento adquirido como dirigenta vecinal, de comités de vivienda, en el área salud, entre otros, espera también poner sobre la mesa estos temas tan importantes para la comunidad, agregó Mónica Navarrete.

“Hay comités de vivienda que aún les falta encontrar terreno, tienen problemas de áreas verdes, sedes comunitarias, tenemos muchos vecinos que viven en hacinamiento y la idea es ir plasmando el tema habitacional. En educación también tenemos varios problemas con algunos establecimientos, donde su infraestructura no está en condiciones y hay que ir mejorándolas, son cosas que hay que ir mejorando, tomando en consideración que después del 31 de diciembre pasa al SLEP, pero igual vamos a ver como los podemos ayudar en cada instancia que se me permita, voy a estar aportando algo para la comunidad”.

Fue una jornada muy emotiva, principalmente para la nueva autoridad comunal, quien estuvo acompañada de sus hijos, su esposo, en el juramento e inicio de actividades al interior del Concejo Municipal de Aysén.