Vecinos de La Balsa participaron del primer Diálogo Comunitario de Empresas Bahamonde

El programa busca acercar a la comunidad aysenina distintas temáticas relativas al quehacer de la empresa local.

Puerto Aysén.- Como parte de las iniciativas de Vinculación con el Medio de Empresas Bahamonde se efectuó con los vecinos del sector histórico “La Balsa” una instancia de comunicación denominada “Diálogos comunitarios” en la cual pudieron confluir distintas temáticas para ir en la protección y cuidado de los trabajadores de la recolección de residuos domiciliarios de la comuna porteña. En este sentido, se abordaron acciones desde el peso máximo permitido (25 kilogramos) hasta la disposición de elementos peligrosos como los vidrios, en el caso de estos últimos, no deben ser dispuestos en la basura común sin una protección adecuada como un cartón que los cubra para evitar accidentes en los trabajadores.

Respecto a estas acciones, la encargada de Vinculación con el Medio de la empresa aysenina, la Ingeniera en Recursos Naturales Renovables, Bárbara Weisser Rivera, destacó que esta acción seguirá replicándose durante el 2024 con distintas temáticas. Además, la profesional agradeció la participación de los vecinos y vecinas del sector La Balsa y la disposición mostrada por otras agrupaciones para generar estos encuentros en sus distintas comunidades.

Por su parte, la Prevencionista de Riesgos de Empresas Bahamonde, Jacqueline Obando Paredes, explicó que el evento se centró en temas cruciales como la manipulación manual de carga y la recolección de residuos domiciliarios. Con ello, destacó la positiva respuesta y participación de los vecinos, lo cual refleja el interés en mejorar la calidad de vida en el sector. Enfatizando, además, la importancia en el peso límite establecido en la recolección de residuos para proteger la salud y seguridad de los recolectores en su labor diaria.

En tanto, Paola Alvarado, trabajadora social del Programa Quiero Mi Barrio en el sector histórico de Puerto Aysén expresó que “me parece maravilloso que se estén encargando del cuidado, sobre todo de las personas que están trabajando y que muchas veces son invisibilizados por nosotros mismos y esto incluso influye en el tipo de basura botamos o de la forma la botamos. Uno mismo se empieza a cuestionar de qué forma estás haciendo las cosas y el hecho de que nosotros podamos, como los vecinos que participaron hoy, ser embajadores de toda la información que nos entregaron, me parece maravilloso”.

Finalmente, Ana Luisa Parada, vecina del sector La Balsa explicó que “fue interesante, ojalá que se haga algo, porque habíamos conversado en tantas partes y en ninguna parte nos pescan. Yo no las conocía a ellas, primera vez, pero estuvo súper bien, porque hay muchas cosas que yo no lo sabía y ahora lo aprendí y otras cosas que yo lo sabía y ellas me dicen que sí, que está bien como el abono del pasto y otras cosas. Como digo yo, ojalá que se repita y así vamos sacando más temas que nos puedan escuchar. A mí me gusta cuando nos escuchan por los residuos en la calle, los perros y todas esas cosas”, sentenció la reconocida vecina del sector fundacional.