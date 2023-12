Instancia propiciada por Ecoterráneo permitió que emprendedores/as de Aysén conozcan oferta bancaria

En esta instancia concurrieron ejecutivas de Banco Estado y Banco Santander, las que de manera muy didáctica respondieron las dudas de quienes fueron parte de la actividad

Puerto Aysén.- En los salones principales de Ecoterráneo Patagonia Cowork de Puerto Aysén, se llevó a cabo una nueva instancia de aprendizaje e interacción entre emprendedores, emprendedoras y en esta oportunidad ejecutivas de Banco Estado y Banco Santander.

La jornada tenía por objetivo conocer el detalle de algunos de los productos y opciones que la banca posee especialmente para que quienes han iniciado un negocio, aquellos que llevan poco tiempo y otros que están iniciando sus emprendimientos.

“Hoy tuvimos casi nuestra última actividad de este 2023 en Ecoterráneo y es precisamente esta charla que hicimos junto con el Banco Estado, con el apoyo también del Banco Santander, para dar a conocer todos los productos, todos los beneficios y resolver muchas dudas que tenemos los emprendedores y que tiene la comunidad en general, sobre la oferta de servicios que poseen los bancos”, señaló Marcela Vidal, gerenta de Ecoterráneo Patagonia Cowork.

Melissa Vera, ejecutiva de Banco Santander, puso en valor la instancia de interacción con la comunidad, rescatando también el trabajo junto a Ecoterráneo.

“Fue bien grato, pudimos exponer todo lo que el banco tiene para ofrecerles a los micro empresarios de la región, entonces, resolvemos bastantes dudas. Tenemos una maquina Getnet que es súper buena, que varias empresas, comercios de Aysén la están utilizando. Entonces, la idea fue, incentivar el uso de la máquina y estos espacios son una gran oportunidad para exponer nuestros productos, porque hay mucha gente que no sabe que el Banco Santander puede abrir una cuenta corriente a los emprendedores que están recién iniciando, entonces, esto les da la opción de conocer nuestros productos”.

Desde el Banco Estado, fue la ejecutiva Yanella Muttel, quien pudo exponer las novedades del área micro empresas y contestar las inquietudes de las emprendedoras y emprendedores que participaron de la actividad.

“Es una tremenda oportunidad que se lleva a cabo muy pocas veces, así es que, teníamos que ser parte de manifestar cuales son todos nuestros productos, en general, a que mercado estamos enfocados, a que rubros y cual es toda nuestra oferta financiera como no financiera. Estamos muy cerca de Ecoterráneo, así es que, nos gustó mucho participar, destacando que Banco Estado micro empresas tiene un rut diferente a Banco Estado, entonces, estamos orientados cien por ciento al cliente micro empresario, al emergente y al que ya está consolidado”.

Ximena Arce, parte de la incubadora de negocios de Ecoterráneo y emprendedora local, se mostró muy contenta de que se gestionen este tipo de instancias.

“Me pareció muy interesante, creo que como hay muchas ofertas en el mercado, de repente tener el detalle de cada producto, nos hace tomar una mejor decisión. Decir también que, es espectacular lo que yo he aprendido acá en el Ecoterráneo, yo creo que es mucho más valioso que todo mi emprendimiento, porque el conocimiento siempre va a ser una guía para llevar a cabo todo lo que uno tiene en la cabeza como emprendedor”.

Jorge Toro, otro emprendedor que resolvió sus dudas gracias a la exposición de los bancos, señaló que, “me encantó tener la posibilidad de que nos vengan a explicar materias que tienen que ver con nosotros, que somos pequeños emprendedores. También, me parece espectacular que tengamos un espacio como Ecoterráneo, precioso, que nos permita tener esta calidad de eventos para el desarrollo de Puerto Aysén, eso es lo maravilloso”.

El equipo de Ecoterráneo Patagonia Cowork, sigue trabajando para levantar iniciativas similares o de otra índole que entreguen un espacio a la comunidad, emprendedores, emprendedoras y empresarios, que apuesten por el crecimiento de Aysén.