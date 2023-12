Jardines Infantiles de Islas Huichas cierran proyecto financiado por el Gobierno Regional

Las actividades contaron con la participación de las distintas redes presentes en la isla además de integrantes de Oficina Regional de Fundación Integra, la instancia permitió mostrar parte del trabajo desarrollado durante este proyecto.

Aysén.- Jugando con mis Sentidos es el nombre del proyecto que se ejecutó en los dos establecimientos de Fundación Integra en la región de Aysén presentes en Islas Huichas y que contó con el financiamiento del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), permitiendo con esto poder entregar herramientas a la comunidad educativa que permita disminuir brechas en materia de inclusión y educación con las comunidades de los jardines infantiles “Los Canelos” (Caleta Andrade) y de “Los Cipreses” (Puerto Aguirre).

Leticia Araya Norambuena, directora regional de Fundación Integra destacó que este proyecto “buscó trabajar la integración sensorial de niños y niñas de los jardines infantiles presentes en Islas Huichas y que fue valorado tanto por los equipos como por las redes con las que ellas trabajan y seguir avanzando en esta materia”.

Desde Fundación Integra de la región de Aysén valoran y destacan el aporte del Gobierno Regional de Aysén para poder desarrollar este tipo de proyectos ya que permite reforzar el trabajo que se desarrolla institucionalmente y que tienen sentido en las comunidades en las que se desarrolla.

Tatiana Cárdenas Tavie, directora del Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Cipreses” destacó que este proyecto “es muy importante para nosotros como comunidad educativa, ya que al vivir en comunidades rurales de difícil acceso no contamos con profesionales con este tipo de especialidades que nos favorecer los aprendizajes de niños y niñas”. A la vez refuerza que “como equipo educativo pudimos aprender y experimentar diversas metodologías en el ámbito de integración sensorial y activar todos sus sentidos”.

Es importante destacar que para que esto fuese posible se trabajó con un Terapeuta Ocupacional quien estuvo a cargo de implementar una serie de actividades –con ambos establecimientos- que permitieron potenciar y desarrollar habilidades de integración sensorial en párvulos de ambos establecimientos y donde el juego fue uno de los ejes principales para los aprendizajes adquiridos.

María Paz Velásquez, apoderada de “Los Canelos” destacó que fue un proyecto “muy favorable y he visto cambios en mi hijo. Ahora es más autónomo, toma sus propias decisiones, su creatividad se ha expandido, lo que me tiene muy contenta”. A la vez recalca que “estoy agradecida del grupo de trabajo, al terapeuta ocupacional y espero que se siga fomentando estos conocimientos tanto a padres como a los equipos”.

Desde la institución refuerzan que este proyecto representa un paso significativo hacia el enriquecimiento del desarrollo de los párvulos que forman parte de ambos establecimientos y que refleja el compromiso, de Fundación Integra como del Gobierno Regional de Aysén, para poder proporcionar ambientes de aprendizajes enriquecedores que potencien el crecimiento integral y el bienestar de los más jóvenes en nuestra comunidad.

“Agradecer al Gobierno Regional los recursos otorgados para poder desarrollar este proyecto en localidades tan lejanas y que, además de acercar a estos profesionales, descentralizan las acciones y nos permiten llegar a otras localidades y avanzar en experiencias que ponen al niño o a la niña en el centro del quehacer educativo y que como institución estamos trabajando constantemente”, enfatizó la directora regional de Fundación Integra.

