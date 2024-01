Dos Candidatas buscarán ganar el concurso “Bella Mujer de Aysén”

Una joven de 18 años representando a la naciente junta de vecinos “Cerro Cordón” de Ribera Sur y una dama 74 años al frente del histórico sector Pedro Aguirre Cerda, serán parte del certamen, en el aniversario 96 de Puerto Aysén

Puerto Aysén.- El concurso “Bella Mujer de Aysén” ha presentado una nueva modalidad este 2024 y entre sus bases esta que, pueden participar entre los 18 y 99 años de edad. Es así que, desde la villa Cerro Cordón, una unidad vecinal que lleva aproximadamente cinco años ha levantado el nombre de Eliza Jacob de 18 años de edad, mientras que, desde el histórico barrio Pedro Aguirre Cerda, será Leda Andrade, una activa dirigenta social de 74 años su candidata.

Para la primera autoridad comunal, Alcalde Julio Uribe, es muy importante tener la representatividad de distintas generaciones de mujeres ayseninas.

“Hoy es un día muy especial, tenemos a nuestras candidatas, Leda Andrade y Eliza Jacob, quienes van a representar muy bien a nuestra comunidad. Aquí hay dos generaciones de poblaciones, recordar que la Pedro Aguirre Cerda es una población antigua y la Cerro Cordón es una población muy joven. Creo que ambas candidatas representan muy bien a nuestra comunidad, felicitarlas por esa decisión de hacer algo diferente, de poner en valor a la mujer aysenina”.

Leda Andrade, representante de la junta de vecinos del sector Pedro Aguirre Cerda, detalló cómo se tomó la decisión de ser candidata a la “Bella Mujer de Aysén”.

“Los vecinos me lo pidieron, yo de primera no quería nada, yo les dije porque no puede ser una persona joven y ahí me dijeron porque siempre tiene que ser una persona joven y al final como en las bases dice que puede ser hasta 99 años, me falta todavía… Así es que, yo dije vamos no más, presentémonos a candidata”.

Por su parte, Eliza Jacob, representante de la junta de vecinos Villa Cerro Cordón, comentó sobre su decisión de participar en el concurso “Bella Mujer de Aysén”.

“Me gustó mucho el formato en que se están haciendo las candidaturas y más que nada me motivo el tema de poder representar a la juventud de Aysén y a las mujeres. Me considero alguien influyente, me gusta hacer muchas cosas, no solamente para la gente del sector donde yo vivo, sino que también, para la comuna en general”.

En el caso de Eliza, trabajará su candidatura en base al tema de tenencia responsable de mascotas y la Leda realizará acciones en torno al cuidado del medio ambiente.

Ambas candidatas en conjunto al Alcalde, hicieron un llamado a la comunidad a participar de las distintas actividades que se vienen durante el mes de enero, las que están siendo publicadas por las redes sociales de la Municipalidad de Aysén.