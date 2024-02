Gremios de prestadores de servicios del rubro Acuícola denuncian opacidad y falta de representatividad en la CRUBC

Tras la reciente sesión de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) llevada a cabo el pasado viernes 02 de febrero, los gremios acuícolas de la región de Aysén, expresaron su preocupación ante los dichos expresados por la Gobernadora Regional, Sra. Andrea Macías Palma.

Aysén.- En dicha Comisión, la Gobernadora Macías Palma afirmó que “hay otros territorios que les interesa que la región de Aysén esté dividida, hay sectores productivos a quienes les interesa generar quiebres sociales”.

Frente a las claras afirmaciones de la primera autoridad regional, que no contribuyen a la unificación del territorio, los gremios acuícolas de la región de Aysén, liderados por Misael Ruiz de AGRUPAYSEN y Katia Inostroza de ACUIPROV, han puesto de manifiesto una profunda crisis de legitimidad y transparencia en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC).

Misael Ruiz, Presidente del gremio de prestadores de servicios acuícolas de la región de Aysén, AGRUPAYSEN, señaló “la Gobernadora, que en este caso es la presidenta de la comisión regional del Uso de Borde Costero, sólo alimentan la desconfianza y la discordia en nuestra región. Como prestadores de servicios, somos los primeros interesados en mantener la unidad en nuestro territorio, porque compartimos espacios conjuntos estamos comprometidos con la unidad y el desarrollo de Aysén. Exigimos respeto y responsabilidad por parte de las autoridades regionales; La CRUBC que por años ha cumplido un rol fundamental en que tiene relación con el ordenamiento territorial, no olvidemos que nosotros tenemos macro zonificación por decreto y bajo esta administración no se está cumpliendo el rol que se requiere a la altura del crecimiento y desarrollo de todas las comunidades de la región”.

La falta de participación real y la opacidad en sus decisiones son una afrenta a la democracia y al desarrollo sostenible de Aysén. Necesitamos cambios inmediatos y un compromiso verdadero con todos los actores involucrados, hacemos un llamado a que los distintos actores y miembros de la comisión especialmente al sector público recuerden que ellos tienen una responsabilidad extraordinaria porque ellos son funcionarios que después toman otros roles, los verdaderos representantes de la comisión son los actores privados y usuarios del borde costero y hay que tomarse estas decisiones con absoluta responsabilidad porque tomará el futuro y el desarrollo litoral de la región”

Por otra parte, la presidenta de la asociación gremial de proveedores de la industria acuícola de la región de Aysén – ACUIPROV, Katia Inostroza, manifestó la angustia del gremio ante el actuar de la CRUBC, señalando una votación dirigida y una falta de escucha hacia los pueblos del borde costero. Inostroza expresó su preocupación por las posibles consecuencias de una solicitud desproporcionada de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en la región, destacando el riesgo de afectar la libertad de trabajo y el desarrollo económico de la región. “si la CRUBC sesiona el resultado será absolutamente sesgado, porque el gobierno regional encabezado por la señora Andrea Macías, tiene la mayoría; si el gobierno insiste en llevar a cabo esta votación, vamos a tener una región movilizada, y el gobierno va a tener más problemas, hoy día la economía regional funciona a través de la industria acuícola”.

Estas declaraciones reflejan la creciente preocupación de los sectores productivos de la región de Aysén ante la gestión de la CRUBC y la necesidad de un diálogo más inclusivo y efectivo para abordar los desafíos del desarrollo del borde costero.

Los gremios de rubro acuícola de la región, reiteran su compromiso por un desarrollo sostenible que considere las necesidades y preocupaciones de todos los actores involucrados y espera respuestas concretas y acciones por parte de las autoridades regionales para abordar estas preocupaciones urgentes.