Presidenta comunal Aysén RN y muerte de ex Presidente “se nos fue un gran líder”

El mundo político conmocionado en las últimas horas, tras conocerse el fallecimiento en el sector del Lago Ranco del ex Presidente Sebastián Piñera. En la comuna de Aysén, también se hay reacciones, la presidenta comunal de RN, Ximena Novoa, manifestó al respecto.

Aysén.- “Todavía choqueada, estábamos choqueadas por todo lo que ha pasado en nuestro país, la desgracia tan grande que estamos viviendo con los incendios en la quinta región, con tanta muerte de compatriotas y nos enteramos de esta triste noticia que nos golpea fuerte como partido, como persona. Hoy día tomando la presidencia comunal de nuestro partido, enviamos las condolencias a la familia”.

La también ex Concejala, Ximena Novoa, añadió que, “se nos fue un gran líder, nosotros trabajamos arduamente en sus campañas, tuvimos la posibilidad de compartir con él, conocerlo desde hace muchos años atrás. Yo creo que cuando las personas fallecen el resto dimensiona la calidad de persona y de liderazgo que tuvo como Presidente de la República. Si bien, le tocó vivir momentos tremendamente difíciles como Presidente de la Republica en su segundo periodo, tenemos que también valorar, el tremendo trabajo hacia nuestro país y hacia cada uno de sus habitantes”.

Ximena Novoa, destacó el gran trabajo que desarrolló el ex Presidente Piñera en sus periodos, donde la región de Aysén y la comuna de Aysén, se vieron beneficiados con importantes iniciativas, basta recordar que fue el propio ex mandatario quien puso la primera piedra del nuevo hospital de Puerto Aysén, fue también quien inauguró el Polideportivo 21 de abril, entre otras, destacadas iniciativas para el territorio.