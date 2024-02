Gremios de Aysén se unen en defensa del patrimonio marítimo

En un acto de unidad y preocupación compartida, los gremios AGRUPAYSEN y ACUIPROV han alzado la voz en las comunas de Aysén y Coyhaique, frente a la tramitación de solicitudes de Espacios Marinos Costeros para Pueblos Originarios (EMCPO) que ponen en jaque el futuro de más de un millón de hectáreas marinas. Esta situación, sin precedentes en la historia de la Ley Lafkenche, ha generado una alarma entre quienes viven y trabajan en estrecha relación con el mar, por la ausencia de diálogo inclusivo y participativo en el proceso.

Puerto Aysén.- Misael Ruiz, presidente de AGRUPAYSEN, expresó con vehemencia: “Estamos ante un momento crítico que requiere de nuestra máxima atención y acción. No es solo una cuestión de superficie marítima; es la vida y el sustento de miles de familias lo que está en juego. Defenderemos cada hectárea, no solo como un espacio de trabajo, sino como parte integral de nuestra herencia y futuro. La falta de transparencia y participación en estos procesos es alarmante, y nos obliga a cuestionar las verdaderas intenciones detrás de estas solicitudes.”

Por su parte, Katia Inostroza, presidenta al frente de ACUIPROV, reforzó esta posición: “La unidad es nuestra mayor fortaleza en este desafío. Las propuestas de EMCPO, tal como están planteadas, amenazan con dividir a nuestra comunidad y poner en riesgo nuestra forma de vida. Hacemos un llamado a que se revisen estos procesos, que se escuche a todas las voces involucradas, y que se busquen soluciones que beneficien a la mayor cantidad de personas posible. No estamos en contra del reconocimiento de derechos, pero debe hacerse de manera justa, equilibrada y consensuada.”

CONVERSATORIO CIUDADANO “EL MAR ES DE TODOS”

En este contexto de compromiso y acción colectiva, AGRUPAYSEN y ACUIPROV tienen el placer de invitar a toda la comunidad de Aysén al conversatorio ciudadano “El Mar es de Todos”. Este evento busca ser un espacio de encuentro, diálogo y reflexión sobre las ECMPOs, la Ley Lafkenche (Ley 20.249), y la inminente votación de la CRUBC. Nuestra intención es socializar la gestión y los esfuerzos organizados por los gremios, abriendo un canal de comunicación directo con la comunidad para discutir cómo estas políticas afectan nuestra relación con las zonas costeras y el derecho de los pueblos originarios.

Fecha: 15 de febrero

Hora: 18:00 hrs

Lugar: Club de Huasos de Puerto Aysén

Este conversatorio es una invitación abierta a participar en un proceso de diálogo y construcción colectiva, enfocado en la gestión sustentable y responsable de nuestros recursos marítimos. La participación de cada miembro de la comunidad es fundamental para forjar un futuro en el que todos tengamos voz y presencia en las decisiones que moldean el destino de nuestra región.