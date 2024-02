Más de 200 personas participaron en Conversatorio ‘El Mar es de Todos”

El conversatorio “El Mar es de Todos” congregó a más de 200 actores de la región de Aysén, incluyendo pescadores, vecinos de diversas comunidades como Huichas, Melinka, Gala, Chacabuco, Gaviota, Cisnes, Aysén, y Coyhaique, además de la presencia del Alcalde de la comuna de Cisnes, consejeros regionales, autoridades locales, regionales, y líderes de gremios representativos de diversos sectores económicos y dirigentes sociales.

Puerto Aysen.- El conversatorio se realizó en el contexto de la próxima votación de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC), prevista para el 297 de febrero, sobre solicitudes para la creación y destinación de 2 Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPOs) una solicitud presentada en 2017. Este tema, de gran relevancia para el desarrollo sostenible de la región, considerando que en conjunto contemplan la destinación de más de 650.000 hectáreas de terrenos de playa, borde costero, porción de agua y fondo de mar, hhabía permanecido fuera del amplio conocimiento público hasta fechas recientes.

Francisco Roncagliollo, Alcalde de Cisnes, subrayó el impacto de las solicitudes de ECMPOs en la comuna, mencionando que estas abarcan 621,000 hectáreas, lo que representa un desafío significativo para la productividad y el bienestar de la región. Esta declaración pone de manifiesto la preocupación local sobre las dimensiones desproporcionadas de las solicitudes y la necesidad de un diálogo constructivo que busque el beneficio común. “consideramos que es una agravio, nos perjudica en el sentido de qué están solicitando superficies que hoy día son productivas para la comuna de cisnes y para la región de Aysén, todo lo que es el archipiélago de los Chonos y los sectores aledaños, son sectores muy ricos en recursos marinos: pesca ,erizo, entre otros, tipo de elementos que obviamente son necesarios y beneficiosos para la comuna”.

Por otra parte, una de las representante de las Mujeres Pescadoras de Islas Huichas, Blanca Hueten, expresó la preocupación por la falta de información transparente y accesible sobre las ECMPOs. Su participación destaca la voz de las comunidades directamente afectadas, que se sienten marginadas del proceso y abogan por modificaciones a la Ley Lafkenche para garantizar un manejo equitativo del mar: “esto inicia por la nula información sobre toda la situación que estaba ocurriendo, y que se viene arrastrando esta situación de las EMCPOs desde el 2017, pero en nuestra isla no teníamos información, ni siquiera por CONADI, que es un organismo importante y que no tendría que haber pasado a llevar a una comunidad completa. Lo más importante acá que la isla entera está en desacuerdo de todo esto, son muy pocas personas las que están en acuerdo de la solicitud de todo nuestro territorio donde nosotros hemos vivido por años”.

Luis Saldivia, Representante de la Comunidad Indígena Peumayen, una de las comunicades que desistieron de la solicitud de ECMPOs, destacó el deseo de las comunidades indígenas de participar en un proceso transparente y justo que respete los derechos y tradiciones de todos los habitantes de Aysén. “hoy vinimos acompañando a mis colegas que son de Aguirre, acompañándolo porque hay que dar una lucha por este tema le parece este conversatorio que se desarrolló el día de hoy en Puerto Aysén muy bueno muy bueno aquí mis compañeros se van tranquilo por el tema que sacaron varias dudas que ellos tenían y es bueno este conversatorio para tomar unas decisiones el día de mañana”.

Finalmente el expositor de la jornada, miembro del gremio AGRUPAYSEN, Claudio Carrasco, hizo un llamado a la CRUBC a trabajar con Responsabilidad y al Rechazo, específicamente respecto de de las 2 Solicitudes en támite por Parte de la CRUBC: “en ese sentido hacemos un llamado importante a la CRUBC, a que opere dando el real peso que tiene esta institucionalidad descentralizada, para el correcto ordenamiento del borde costero en una región eminentemente ligada al marsiempre escuchamos de todas las autoridades, la CRUBC es una instancia relevante y regional de toma decisiones regionales, entonces lo que pedimos es que estose 2 proceso en trámite que, a nuestro juicio y en función de la información aportada por las instituciones encargadas de acreditarlos, no ha sido muy claro, no ha sidohan carecido de una adecuada sociabilización en los territorios, vinculación y participación de las comunidades principalmente relacionada, así como también, generan cuestionamientos desde las metodologías utilizadas y los tiempos destinados a las actividades de campo para acreditar los usos consuetudinarios invocados. En ese sentido nos parece alejado de realidad, conociendo nuestro maritorio y lo difícil que es desplazarse, que CONADI haya podido acreditar usos en más de 600 mil hectáreas en Guaitecas, Cisnes e Islas Huichas, entre otros sectores, en menos de 6 días de navegación oportuno en la Información, no ha tenido la Revisión técnica que uno esperaría, por ende invitamos la autoridad a tomar eso esto con responsabilidad y que el día 29 cuando