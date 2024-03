Con históricas actividades se celebró el 82 Aniversario de Las Huichas

La festividad que reúne y celebra a las localidades de Estero Copa, Caleta Andrade y Puerto Aguirre fue un éxito, tanto pobladores como visitantes disfrutaron de las múltiples actividades de las cuales destacó la vuelta del histórico Festival de Las Rocas.

Aysén.- Las localidades de isla Las Huichas festejaron durante dos semanas con actividades para todos las edades, la más destacada fue el Festival de Las Rocas, un evento que no se realizaba hace 28 años, pero que tuvo su auge durante los años 80, llegando a ser un encuentro musical de alta relevancia dentro de la región.

Cristian Torres, encargado de Cultura de la Municipalidad de Aysén, se refirió al renacer del evento “este festival histórico se ha hecho en conjunto con la comunidad, como dijimos que pretendemos, esperamos que la misma comunidad después se empodere y se haga cargo de este festival maravilloso. Que en las dos jornadas tuvo algunas eminencias de la música que participaron anteriormente en el último Festival de Las Rocas que se realizó el año 1996 y logramos desde Cultura de la Municipalidad, levantar nuevamente este festival”.

Fueron 11 artistas los que se presentaron en el escenario de Puerto Aguirre para el evento que se dividió en dos días, en el cual el público disfrutó y se movió con la diversidad de presentaciones que variaron entre ranchera, chamamé hasta urbano y rap, al igual que se presentaron cantautores con obras inéditas.

Uno de los participantes, el cantante de Villa O´Higgins Luciano Auad, mencionó que, “la verdad que estoy muy feliz, bajé del escenario con el corazón a mil. La gente es muy apañadora y eso que no es un público fácil, en estos lugares aislados las personas tienen gustos particulares. Así que nada, feliz y espero haber cumplido las expectativas del público, pero nada, contento y con puras ganas de volver”.

En la misma instancia se aprovechó para presentar a la nueva Bella Mujer Huichana, el sucesor espiritual de lo que era la “Reina de la Isla”, pero con un enfoque de género más asociado a lo que puede aportar la candidata como líder social.

Es por esto mismo, que se realizaron competencias como limpieza, “hermoseamiento” de un lugar de alguna de las localidades, carros alegóricos y un proyecto para mejorar alguna problemática que hayan observado en la isla.

La ganadora en esta ocasión fue Millaray Soto de 18 años, que comentó, “me siento feliz, no me esperaba esto en realidad, gracias por haberme apoyado a toda la gente que me ayudó“.

Estos acontecimientos fueron la “coronación” de las actividades que se desarrollaron durante dos semanas en las comunidades huichanas. Feria Campesina y gastronómica, bingo, una tarde infantil, la competencia de botes alegóricos, Color Dance y Body Combat; fueron las actividades que entretuvieron a jóvenes y adultos.

Igualmente, el aniversario además de fiesta dio, el momento para reconocimientos, ya que la comisión organizadora junto a la municipalidad, realizaron una distinción a los ciudadanos que trabajan en oficios tradicionales asociados a la isla y de esta manera relevar la importancia patrimonial que tiene su labor.

Julio Uribe, alcalde de la comuna de Aysén, realizó un sincero saludo a las localidades y destacó las actividades realizadas, “creo que han sido momentos muy especiales. Emocionante, la entrega de reconocimientos a las personas destacadas de la isla. Y bueno, felicitar a todos por este 82 aniversario, a Estero Copa, Caleta Andrade y Puerto Aguirre, quienes componen estas islas Las Huichas”.