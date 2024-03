Seremi entrega kits a familias en Puerto Aysén para implementar invernaderos y fortalecer su seguridad alimentaria

En la región de Aysén el Ministerio de Desarrollo Social y Familia dispuso un financiamiento de más de 50 millones de pesos, favoreciendo a 4 comunas para apoyar en la auto provisión de alimentos.

Con la entrega de bienes e insumos para la implementación y ejecución a las familias, la Seremi de Desarrollo Social y Familia dio el vamos al Programa Apoyo a la Seguridad Alimentaria en la comuna de Aysén.

10 familias pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades son las beneficiadas con este programa y tras visitarlos, la Seremi de Desarrollo Social y Familia Karina Acevedo Auad relevó que “siempre es muy grato poder constatar en terreno como estamos trabajando nuestros programas que se ejecutan con las municipalidades y que llegan a las familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades. En este caso en el de autoconsumo, apoyamos a las familias para mejorar sus condiciones de alimentación y que puedan abastecerse y generar un espacio de integración, porque finalmente lo que se lograr es mejorar la calidad de vida de las familias. En este programa vemos que los resultados son muy buenos, porque les aporta a las familias en su economía, en su calidad de alimentación y se rompe con la estacionalidad de la Patagonia”.

A raíz de su delicada Salud, María Antonieta muñoz tuvo que dejar de trabajar por lo que recibió con alegría el kit para armar su invernadero semicircular de 6 m2, semillas, abono, tierra de hoja, mesa de cultivo y herramientas “Feliz porque voy a tener mi invernadero propio para hacer mis siembras de verduras que es lo que más me gusta y he tenido un muy buen apoyo familiar del programa. Yo tengo una enfermedad que se llama Lupus y no puedo trabajar, así que haré el empeño de tener este invernadero para darle una buena alimentación a los hijos”.

En tanto Aymará Torrealba, que tendrá un invernadero de 18 m2, compostera y estanque acumulador de aguas lluvia, agradeció el apoyo de los equipos “Nunca pensé que tendría tanto apoyo del equipo del programa y tener el invernadero es un sueño hecho realidad porque los recursos que uno tiene para hacerse el invernadero es prácticamente imposible, así que la familia lo agradece en la familia somos 4 y los niños buenos para las verduras, así que lo aprovecharemos”.

Hay que señalar que el Programa Autoconsumo cuenta con un financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de $51.030.000 y tiene por objetivo apoyar con la entrega de las tecnologías de auto provisión de alimentos por parte de las familias, con la asesoría técnica del Fosis y ejecución actualmente en los municipios de Chile Chico, Guaitecas, Cochrane y Aysén.