Diputado Calisto resalta aprobación de APR de Río los Palos e insta a agilizar proceso para otros comités

Como una gran noticia calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la confirmación por parte del Ministerio de Desarrollo Social del RS para el proyecto de Agua Potable Rural de Río los Palos, un tema muy anhelado por los vecinos de este sector que les permitirá poder acceder a los recursos por parte del Gobierno Regional para iniciar su construcción.

Aysén.- Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “estamos muy contentos, porque luego de muchas gestiones y del trabajo por parte de los dirigentes del comité de APR Río Los Palos, se logró sacar adelante el RS del Ministerio de Desarrollo Social. Con esto, el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas ya tienen la recomendación técnica para financiar este APR para 135 familias del sector de Río Los Palos”.

“Hemos estado acompañando a los dirigentes en todo este proceso. Agradecemos su esfuerzo, como así también valoramos el trabajo de los organismos técnicos que lograr sacar las observaciones, como la DOH y el Mideso. Esto es una manera de incentivar que los demás proyectos que faltan también puedan solucionarse rápidamente y puedan salir con RS”, señaló.

Calisto agregó que “esto más que técnico, incluso es un tema de decisión política. Falta aun conseguir el RS en Lago Pollux, en el sector Las Bandurrias, de Las Chacras de Cochrane, y muchos otros sectores. Es fundamental que estos sectores más rurales puedan contar con agua, se trata de gente de mucho esfuerzo que muchas veces no pueden tener su casa en la ciudad, pro los costos que significa”.

Por su parte, Raúl Arce, presidente del comité APR Río los Palos, indicó que “esto significa un importante avance para concretar el agua potable para los vecinos. Nuestro comité nació hace varios años atrás y venimos luchando de forma muy organizada. Hemos tenido dificultades, pero también la ayuda de distintas personas”.

“Ahora estamos en espera que el Gobierno Regional se reúna para poner en tabla nuestro proyecto y así poder aprobar los recursos. Después pasaríamos a la fase de licitación y posteriormente a la construcción de nuestro proyecto, y ya pensar que en algún día no tan lejano podremos contar con agua potable en las distintas casas de los vecinos de este sector”, aseguró Arce.

Finalmente, el dirigente resaltó el apoyo del diputado Miguel Ángel Calisto, afirmando que “estamos tremendamente agradecidos de las gestiones que ha hecho el diputado por nuestro comité. Tenemos diferentes parlamentarios en la región, pero no todos estuvieron a la altura de lo que uno requería en este caso. La única autoridad que nos ayudó realmente en esto fue el diputado”.