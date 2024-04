Dan inicio a la construcción de la “Casa de acogida para pacientes trasladados a la comuna de Aysén”

La iniciativa cuenta con el financiamiento del Gobierno Regional de Aysén, por un monto de $182 millones de pesos. En tanto, la industria acuícola colaboraría con la implementación del recintoPuerto Aysén.- Dirigentes sociales del sector salud, representantes de la industria acuícola, la dirección del hospital y los equipos técnicos del Municipio de Aysén junto al alcalde Julio Uribe, visitaron las obras de construcción de “la casa de acogida para pacientes trasladados a la comuna de Aysén”.

La iniciativa fue planteada por el consejo consultivo de salud a partir del año 2021, el 2022 se acercaron al municipio y la autoridad comunal no dudó en respaldar el proyecto y darle forma gracias al compromiso del área de Secplan.

“Este es un proyecto que llevamos trabajando desde el año 2022 con la directiva de la mesa de la salud, es un proyecto emblemático que va a acogedor a la mujer rural, personas que vienen a someterse a tratamientos médicos. Es un proyecto que también hemos llevado junto al hospital de Puerto Aysén con la directiva de la mesa de la salud, así es que, hoy estamos dando cumplimiento al requerimiento que se nos había hecho. Vinimos a visitar este lugar que realmente va a ser emblemático, para la gente que viene a realizarse tratamientos médicos y no pueden quedarse en ninguna parte por los recursos económicos, así es que, feliz, además de estar con la empresa privada, quienes se harían cargo del equipamiento. Por lo tanto, la mesa de la salud sigue trabajando, para que este lugar comience a funcionar”, mencionó el alcalde Julio Uribe.

Por su parte, la ex presidenta del consejo consultivo de salud, Ximena Ruiz, destacó que la “casa de acogida”, haya logrado avanzar en el Municipio de Aysén.

“Levantamos esta iniciativa por ahí por el 2021, presentándola primeramente a salud, para resolver el problema que tienen los vecinos, sobre todo del litoral cuando vienen a hacerse sus tratamientos al hospital de Aysén. Luego el 2022 la presentamos al Municipio de Aysén, avanzó bastante rápido el proyecto, fuimos trabajando junto a la Municipalidad mes a mes, viendo los avances desde el proyecto inicial, desde los cimientos hasta hoy día que nos encontramos acá con la iniciativa ya en ejecución. 180 días tiene la empresa a partir del mes de marzo, esperamos que esto se concrete lo antes posible, ansiosos como siempre, pero pensando en las personas que vienen a atenderse acá y que no tienen donde quedarse principalmente. Queremos creer que esto va a ser a costo cero, esa es la idea inicial y la vamos a seguir persiguiendo, así es que, estamos contentos por estar hoy acá, viendo los avances de la construcción”.

En la visita a terreno, fue el director de obras municipales, Sebastián Villagra, el encargado de entregar detalles respecto a las condiciones técnicas de la iniciativa.

“Tuvimos la posibilidad de poder exponer las condiciones técnicas de este proyecto, que es financiado por el Gobierno Regional de Aysén, a través de la iniciativa FRIL. Es un proyecto diseñado por el departamento de planificación de la Ilustre Municipalidad de Aysén, que alberga un proyecto que supera los 120 metros cuadrados de ejecución, para una casa de acogida de pacientes trasladados de la comuna de Aysén, que está diseñada para recibir a ocho personas. Este proyecto corresponde a una edificación de fundaciones aisladas, de tabiquería de metalcon, que considera los distintos recintos para recibir a personas que residan en otras localidades de la comuna”.

Amplias expectativas existen para lo que será la implementación del recinto, una vez que el proyecto de construcción finalice. En ese sentido, tanto dirigentas sociales como el Municipio han sostenido reuniones con representantes de la industria y estos últimos han mostrado toda la disposición en lo colaborar para que la iniciativa en bien de la comunidad, cuente con la debida implementación. Así lo manifestó el representante de Salmón Chile en Aysén, Fernando Camiruaga.

“Sobre la importancia, sobre la consistencia y sobre la necesidad que este proyecto significa, nosotros vamos a hacer todo lo posible como gremio, de poder apoyar este proyecto. Hemos conversado con el director de salud, con la gente de la Municipalidad, nosotros ya tenemos más o menos avizorada cual sería la forma correcta, para poder hacer que el proyecto esté disponible para la ciudadanía lo antes posible. Hay temas que son administrativos, que ya fueron resueltos con ayuda del Gobierno Regional, pero, sin embargo, de ahí hasta su implementación y que esté funcionando existen otros desafíos, como, por ejemplo, el mobiliario. A veces, la administración pública puede ser un poco difícil el realizar ese tipo de compras y creemos que ahí el deber de la industria, es poder apoyar estos proyectos de gran sentido para la comunidad.

En total son exactamente $182.259.391, los que se invertirán en la “casa de acogida para pacientes trasladados de la comuna de Aysén”.