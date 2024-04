Estudiantes del Liceo Politécnico A-1 de Pto. Aysén participan del Mars Innovation Challenge.

Un equipo conformado por 4 alumnas de 1° y 2° medio del Liceo Politécnico A-1 de Puerto Aysén participan de una competencia internacional desarrollada por Explore Mars INC en asociación con THRIVE in MARS y Janet’s Planet, la que busca la creación de soluciones tecnológicas y científicas para la futura colonización del planeta Marte a partir del trabajo mancomunado de estudiantes de diferentes países.

Aysén.- Los equipos, en sus diferentes categorías, podían optar a tres necesidades críticas o prioritarias, además paralelas a los ODS de las Naciones Unidas:

● Agua y saneamiento en Marte | Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 6

● Producción de alimentos en Marte | Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 2

● Energía en Marte | Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 7

Este equipo propone un proyecto denominado “Sistema de aceleración de crecimiento de plantas mediante estimulación magnética y lumínica artificial” (enmarcado en el ODS N°2), el cual propone la elaboración de un sistema de cultivo que permita utilizar tanto campos magnéticos y luz artificial como agentes estimulantes en el crecimiento acelerado de plantas en el proceso de colonización de Marte. Sumando a esto una tercera arista: la incorporación del musgo “Sphagnum magellanicum”, conocido popularmente como Pompón, como un elemento de control de riego de los cultivos.

Durante marzo y parte de abril, las estudiantes Jessica Víctor, Emily Jerez, Anahís Ravena y Yirlen Vásquez, junto con el profesor Marcel Barrientos, imaginaron y dieron forma a sus primeros prototipos mediante modelado e impresión 3D que les permitirán investigar y desarrollar soluciones científicas y tecnológicas por medio de la experimentación in situ.

Las estudiantes también esperan poder utilizar sus proyectos como fuente de conocimiento y como práctica que beneficie a nuestra comunidad, ya que en nuestra región el cultivo no siempre es positivo por las inclemencias climáticas.

Dentro de los posibles reconocimientos que podrían optar el equipo “TP1” es que se presente parte de su proyecto durante el “Humans to Mars Summit (H2M 2024)” que se llevará a cabo en la Universidad George Washington, Washington DC, del 7 al 8 de mayo del presente año. Además de reconocimientos monetarios para el proyecto y la posible asistencia del equipo a dicho evento.

Todo el proceso fue apoyado por la guía internacional del Maestro Javier Montiel, uno de los fundadores y lideres de theaerospaceacademy.com, quien ha estado liderando diferentes iniciativas que buscan acercar a los estudiantes a experiencias innovadoras mediante metodologías STEAM.

Estaremos expectantes a los resultados, efectos y crecimiento que pueda tener el proyecto del equipo TP1.