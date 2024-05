MOP conforma primera mesa estratégica de recursos hídricos de la cuenca del Río Aysén

Iniciativa se suma a otras cuatro Mesas que este año se han conformado en todo el país, y promueve la participación de diversos representantes de la ciudadanía para gestionar los recursos hídricos de las Cuencas.

Aysen.- El Subdirector de la Dirección General de Aguas del MOP Cristian Núñez Riveros junto al Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas Patricio Sanhueza Ulloa y el Director Regional de la Dirección General Aguas del MOP Héctor Cortés Gaete y equipo, junto a diversos representantes del sector público, academia y privados recientemente conformaron la Primera Mesa Estratégica de Recursos Hídricos (MERH) de la Cuenca del Río Aysén.

En la constitución de esta Mesa, el Subdirector General de Aguas del MOP, relevó algunos aspectos que son significativos respecto de la implementación de la MERH y la visión que existe respecto de los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos de la Cuenca (PERHC), valorando esta instancia y destacando el importante nivel de participación que tuvo en la región de Aysén.

“La Mesa Estratégica de Recursos Hídricos de la cuenca del río Aysén es la quinta en conformarse en el país. Esta forma de gobernanza desde la cuenca, donde participan todos los actores que allí se desenvuelven para formular sus puntos de vistas, dialogar y tomar las mejores decisiones para su desarrollo, constituye un ejercicio efectivo de participación. La idea es trabajar juntos el Plan Estratégico de Recursos Hídricos para esta cuenca y avanzar hacia la gestión integrada de las aguas en un escenario de cambio climático, priorizando el consumo humano en armonía con las funciones ecosistémicas y productivas”, indicó la autoridad nacional de la DGA del MOP

Las Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos “son instancias lideradas por la Dirección General de Aguas del MOP, que se constituyen en el marco de lo dispuesto en el artículo 293 bis del Código de Aguas, y que están compuestas por representantes acreditados de diversos sectores quienes colaborarán en las fases de desarrollo de los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos de Cuencas (PERHC), en este caso, de la Cuenca del Río Aysén la que abarca Coyhaique, Aysén y Puerto Chacabuco. Tienen como responsabilidad colaborar con la ejecución de las distintas fases y actividades de los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos de esta Cuenca, lo que permitirá identificar brechas, establecer balances, diagnosticar el estado e información e infraestructuras, promover acuerdos y compromisos entre los organismos del Estado y los actores privados para proponer acciones, prioridades y enfrentar efectos adversos asociados al cambio climático sobre el recurso hídrico, así como también realizar seguimiento y evaluación a los compromisos adquiridos en el trabajo de la Mesa y colaborar en las actividades de participación ciudadana requeridas durante las fases de elaboración, revisión y actualización de los PERHC. Hoy en la región estamos comenzando con la Cuenca del Río Aysén, y en el marco de la conformación de la Mesa hemos expuesto el espacio físico de la Cuenca, la definición de los problemas y oportunidades dentro de ella para sistematizarlos y trabajar con ellos integrándolos dentro de los ejes como son el consumo humano, salud y subsistencia, desarrollo económico, conservación y preservación de los ecosistemas, resiliencia ante amenazas como inundaciones y sequías y formulamos un cronograma de trabajo que considera realizar dos talleres de la Mesa Estratégica de Recursos Hídricos (MERH) de la Cuenca del Río Aysén, en el mes de Julio y el otro en octubre del año en curso”, expresó Héctor Cortés Gaete, Director Regional de la Dirección General de Aguas del MOP.

Acerca de esta instancia, el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas Patricio Sanhueza Ulloa expresó que “iniciativas como estas permiten trabajar mancomunadamente al Estado con el sector privado, en una alianza que fortalecerá la forma en que trabajamos en torno al desarrollo de diversos aspectos de la Cuenca del Río Aysén, pero también esta es una oportunidad, es un ejercicio que el gobierno del presidente Gabriel Boric Font promueve para entregar a las personas la posibilidad de ejercer la democracia y a través de representantes acreditados hacer ver su punto de vista, en una cuenca que considera la mayor cantidad de población de la región y en donde destaca el sello holístico y visión integrada del gobierno en el desarrollo de la cuenca. Trabajar en las cuencas considera aspectos tan relevantes como son las personas, así como también el desarrollo del territorio y cómo queremos que en el futuro ese medio ambiente físico y el recurso hídrico en él, sea considerado por lo tanto, se requiere dialogar, conversar y acordar prioridades y como gobierno hoy estamos abriendo ese espacio para que lo ocupen, lo hagan suyo e impulsen acciones y aporten al desarrollo de los PERHC”.

Así lo refrendó Miguel Soto Martínez presidente de la Comunidad de Aguas de Villa Ortega y Director de la Asociación Gremial Ogana, quien formó parte de este relevante hito que será fundamental porque por primera vez se crea una instancia que posibilita a la comunidad poder dialogar en torno al desarrollo de los diversos usos del recurso hídrico en un territorio específico. “Es bastante interesante lo que se está tratando de hacer que es proteger las aguas del río Aysén y estamos en las primeras instancias viendo cuáles son los pro y los contra del caudal de este río, viendo que en el futuro el agua no vaya a faltar, porque es lo que está estado pasando a nivel nacional y no por eso vamos a exentos acá en la región. Lo más relevante es que en la Mesa están participando empleados públicos y a la vez están integrando a todas las asociaciones gremiales, comunidades de agua y otros entes que están relacionados directamente con los recursos hídricos y eso es muy importante que hagan participar a la gente que día a día está necesitando el agua y que sabe con efectividad cuáles son las problemáticas que están pasando hoy día con el consumo del agua inapropiado. Esta es la segunda vez que participo porque en otra instancia se trató de hacer algo y no se llegó a puerto, y hoy día se empezó con una mirada distinta y con algo que creemos que va a ser relevante para los recursos hídricos. Estamos a la espera de la nueva reunión y esperar que esto sea factible y salgo como lo quiere la DGA que está a cargo de este proyecto y esperemos que sea un aporte bueno para la región”, indicó el dirigente.

Invitamos a la comunidad a interiorizarse en detalle acerca de las funciones y alcances de las Mesas Estratégicas del Recurso Hídrico, en la Dirección de Aguas del MOP a través de nuestras oficinas que se ubican en calle Riquelme 465 , Block B-3°piso, de 09:00 a 14:00 horas o a través de nuestra página web www.dga.mop.gob.cl sección Mesas Estratégicas del Recurso Hídrico.