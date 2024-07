Emprendedores y emprendedoras Impulsan Sus Negocios con Fotografía Digital

La Incubadora de Negocios, en colaboración con Corfo y Geogama, capacitó a emprendedores en fotografía digital y uso de inteligencia artificial para mejorar sus estrategias de marketing.

Aysén.- Las páginas web, redes sociales y cada vitrina virtual son hoy fundamentales a la hora de ofrecer un producto. Esto lo tienen muy claro en la Incubadora Regional de Negocios que ejecuta Ecoterráneo en Puerto Aysén, la cual cuenta con una significativa participación de emprendedores y emprendedoras de todo el territorio.

Para alcanzar visitas, seguidores y likes en internet, es fundamental ser creativo, captar la atención con anuncios atractivos y mostrar nuestros productos estrella a través de imágenes impactantes. En este sentido, la fotografía juega un rol decisivo en este proceso, desde la elección del lugar y la iluminación hasta los colores, la creatividad, la edición y el toque personal que se les dé.

APOYO CONTINUO

Teniendo plena claridad de lo anterior, la Incubadora de Negocios, financiada por segundo año consecutivo por Corfo y Geogama, ha brindado esta valiosa oportunidad a emprendedores y emprendedoras destacados en las primeras etapas del proceso, quienes requerían esta significativa herramienta para impulsar sus negocios.

“Una experiencia maravillosa, tocó un grupo muy genial, tenían mucha energía, eran muy curiosos y la verdad es que lo disfrute mucho. Esto me hizo reencantarme de nuevo, porque hay varias cosas que de repente con el tiempo, uno deja de lado, como algunos conceptos de la fotografía. Pero los aprendimos bien, estuvimos utilizando varias aplicaciones, estuvimos trabajando con inteligencia artificial, que hoy en día es un ejemplo importante. Pero en general fue una experiencia muy buena en Ecoterráneo, la verdad es que, lo pase muy bien”, manifestó Ricardo Valencia, fotógrafo relator del taller.

Valencia, hizo un llamado a los emprendedores y a la comunidad en general respecto a la fotografía como herramienta para mostrar y vender productos. “Creo que la herramienta de la inteligencia artificial se viene fuerte, se viene un cambio muy importante para el negocio, para el marketing, para la vida en general. Pero el consejo que le doy a los emprendedores, a la comunidad en general, que jueguen, que conozcan estas herramientas, que se metan un poquito más en lo que se viene hoy en día, porque hay muchas cosas nuevas y que nos van a ayudar mucho a los emprendedores”.

Alejandra Soto, valoró poder recibir información en torno a las novedades para editar, mejorar y subir fotografías a las redes sociales, de la mano del buen desempeño y la cordialidad del equipo de Ecoterráneo. “El taller me pareció genial, todo lo que aprendimos fue muy bueno, sobre todo con los programas para editar y generar presentaciones con las fotos, así es que, quedé impactada también con muchas cosas que no sabía. Y nada que decir con los chiquillos, todos muy buenos, ellos están siempre al cien por ciento informándonos de todo lo que hay aquí en el Ecoterráneo”.

Silvana Medina, es otra emprendedora del segundo año de la Incubadora de Negocios y quiso relevar el significado de ser parte de esta instancia, para poder acceder, por ejemplo, al taller de fotografía. “El taller me pareció súper bueno, porque la verdad es que experiencia en fotografía no tengo, entonces, es algo nuevo de aprender, el tema de los colores, la inteligencia artificial que igual vimos una pincelada, así es que, lo encontré súper bueno. Este espacio también es súper bueno, porque aprendemos todos los días en la incubadora de como poder desarrollar nuestro negocio y llevarlo a cabo con los objetivos que cada uno tiene”.

En este taller los participantes fueron muy participativos, hubo varias consultas y las clases fueron muy didácticas, por lo tanto, dieron un gran valor a la iniciativa, que, desde ahora, les permitirá mostrar sus productos bajo otra mirada, con nuevas herramientas, que les permita encantar a sus clientes y futuros nuevos compradores de sus productos mediante imágenes con sello personal y producidas para un mercado cada vez más competitivo.