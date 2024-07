Se conforma el primer Consejo Consultivo Comunal de niños, niñas y adolescentes en Aysén

Esto permitirá tener representación de las personas más jóvenes de la comuna, quienes podrán tener voz y voto en decisiones que los afectan e interesan.

Aysén.- De parte de la Oficina Local de la Niñez de la Municipalidad de Aysén, se convocó a varios jóvenes líderes de varios tipos de organizaciones, esto para formar un consejo consultivo de carácter comunal. Una iniciativa que ha realizado a nivel nacional comenzando desde territorio comunal, con la finalidad de conformar un consejo regional y nacional.

El objetivo de la actividad fue potenciar y poner en valor la participación de los niños, niñas y adolescentes, uno de los fines fundamentales que la Oficina Local de la Niñez que, a través de la Ley 21.430, tiene que realizar durante este periodo.

El asistente social Manuel Vera, gestor comunitario de la Oficina Local de la Niñez, dice estar contento porque “han participado diversos niños y adolescentes que representan a la comunidad, tanto en organizaciones infantiles, juveniles, deportivas, culturales. Esta ha sido sumamente importante, ya que nos ha permitido poder realizar este tipo de actividades que es la conformación del primer Consejo Consultivo de la Comuna, en el cual el objetivo es poder potenciar la participación y que nuestros niños y adolescentes tengan voz, tengan voto y puedan tener influencia en la toma de decisiones y asuntos que le puedan afectar o interesar”.

Humberto Avendaño, el nuevo presidente del Consejo Consultivo está motivado, pero también expectante de su cargo, por eso comenta, “como yo soy recién presidente, no sé la verdad en qué tengo poder, pero en lo que pueda ayudar a los jóvenes, estaré atento”.

“Siempre hay que escuchar la voz de los jóvenes, ya que aunque sean los más jóvenes y no tengamos tanta experiencia. Es bueno saber lo que opinamos, ya que tenemos otro punto de vista, distinta a la de los adultos. Espero que los jóvenes se motiven a seguir participando y que no tengan miedo a hablar, que sean más expresivos, que no se encierren, es mejor comunicarse”, finalizó Humberto Avendaño.

La OLN ahora se encargará de validar este Consejo con un decreto para que de manera oficial pueda tener contundencia la palabra de los representantes a la hora de dar la opinión.

Katherine Pinuer, encargada de la Oficina Local de la Niñez realizó una invitación a todos los jóvenes ayseninos.“Hacer un llamado a todos los jóvenes, a los niños y niñas y adolescentes de la comuna a que puedan sumarse. Si ahora no pudieron venir, nosotros les vamos a estar avisando desde las redes sociales de la página de la Municipalidad de Aysén, de las próximas reuniones que vamos a tener de nuestro Consejo”.