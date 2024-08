Después de varios años Escuela Litoral Austral retoma tradicional actividad “Bingo Billete”

Una de las actividades esperadas por la comunidad y que año a año realizaba la escuela Litoral Austral de Puerto Aysén es el “Bingo Billete”, iniciativa que se llevó a cabo por última vez el año 2019, luego vino la pandemia y fue imposible realizar el beneficio.

Puerto Aysén.- Hoy, cuando ya el tema sanitario esta normalizado y obedeciendo a las permanentes consultas de la comunidad, el Centro de Padres y el equipo directivo del establecimiento, deciden retomar la jornada que permite congregar a la comunidad, participar de una dinámica iniciativa y quizás llegar a su casa un dinero extra, que en estos tiempos no vienen nada de mal.

Carlos Alarcón, director de la escuela Litoral Austral, comentaba al respecto, “nosotros partimos el año 2004 trabajando con el primer beneficio, dirigidos en esa época por la señora Nancy Contreras, una destacada vecina de la comuna y no paramos con los papás realizando el bingo, cuya característica principal es que todos los premios son en billetes. Esto hasta el 2019, que fue la última oportunidad en que lo realizamos, luego por un tema de pandemia no pudo seguir efectuándose y este año nuestra directiva, el centro de padres y nuestros apoderados en general, han decidido retomar este bingo”.

La fecha para el desarrollo de esta actividad, ya está programada y por estos días se realizan los tramites finales para que no haya ningún inconveniente al retomar el “Bingo Billete” de la escuela Litoral Austral, añadió su director. “Estamos trabajando para ello, tomando todos los resguardos para que esto transcurra de la mejor forma posible, con los permisos, la habilitación de los espacios, la venta de los cartones. Nuevamente son diez premios, todos en dinero, el premio más importante va a ser de 300 mil pesos y así van los montos disminuyendo hasta el premio menor que es de 40 mil pesos. Esto se va a realizar el día sábado 7 de septiembre, también es tradicional porque siempre lo realizamos en vísperas de Fiestas Patrias”.

Alarcón, dijo también que, esperan la llegada de muchos vecinos de la comunidad, padres, apoderados, los niños y quienes trabajan en la escuela, con el fin de ser parte de esta actividad que retoman de la mano del centro general de padres y apoderados.

“Esperamos la participación y concurrencia de todos nuestros apoderados y la comunidad en general. Yo quiero destacar que en las oportunidades anteriores tuvimos una tremenda participación de nuestros apoderados, del personal del establecimiento, que habitualmente concurre en su totalidad a la realización de este evento, para colaborar en distintas comisiones. Así es que, hemos retomado gracias a la gestión de nuestro centro de padres este bingo billetes de la escuela Litoral Austral”.

Los recursos que se obtengan de este beneficio, son administrados por el Centro General de Padres y Apoderados, quienes realizan una donación al establecimiento que vaya en apoyo de los y las estudiantes, como así también, cuando se requiere de alguna colaboración, por ejemplo, para el aniversario de la escuela.