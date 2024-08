Diputado Calisto valora decisión de mantener a delegado provincial de Serviu Aysén

Luego de una larga y masiva reunión con dirigentes habitacionales, se confirmó la permanencia del Delegado Provincial de Serviu Aysén, Cristian Bórquez, hecho que fue valorado por el diputado Miguel Ángel Calisto, quien estuvo presente en lo que a ratos se transformó en un tenso encuentro, asegurando que “acá estamos frente a un funcionario de carrera que ha movilizado transversalmente a todas las dirigentas”.

Aysén.- Según el legislador, “el director provincial de Serviu ha hecho un buen trabajo y eso lo reconocen los vecinos de Aysén. Con él venimos trabajando en distintos proyectos, como Calafate, Sueño Patagón, Ruka Mew, El Canelo, Unión, Verdad y Justicia, Amuyén 1 y 2, entre otros. Todos estos proyectos se han ido concretando durante la administración de Cristian Bórquez”.

“Con él hemos tenido encuentros y desencuentros, pero él conoce como funciona todo. No vamos a aceptar que se quiera imponer por una visión política, por cuoteo, a personas que sólo le responderán a un sector o a un gobierno”.

El legislador aseguró que “llamamos al Ministro, el manifestó su disposición, señalando que es una decisión regional. Finalmente, el Director firmó una carta donde establece que el concurso público no seguirá. Nosotros nos quedamos tranquilos con esa decisión, porque ya saben cuáles son las consecuencias cuando se toman decisiones a espalda de la comunidad”.

Por su parte, la dirigenta del comité Sueño por Cumplir, Ruth Gamin, señaló que “se logró lo que nosotros pedíamos, que se declare desierto este concurso y que don Cristian se mantenga en sus funciones como delegado provincial. Este ha sido un trabajo en conjunto con todos los dirigentes sociales. Da gusto darse cuenta que unidos no nos vienen a poner el pie encima”.

Finalmente, la dirigenta declaró “que tenga claro el señor director, que acá no son 20 o 30 dirigentes, sino que hay 2 mil o 3 mil familias detrás. Que el director se ponga la camiseta por la región y empiece a trabajar con la gente”.