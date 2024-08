Comenzó licitación para construir de viviendas del Comité Vida Nueva de Mañihuales

Este es el resultado del trabajo realizado por la Entidad Patrocinante Municipal de Aysén y el financiamiento del Minvu

Aysén.- Este miércoles 14 de agosto, se inició el proceso de licitación para la construcción del conjunto habitacional “Vida Nueva” de Villa Mañihuales, el que beneficiará a 16 familias con la casa propia, en una inversión de 1.247 millones de pesos, recursos entregados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La actual administración municipal de Aysén a través de su Entidad Patrocinante, tomó el desafío de sacar adelante esta iniciativa que llevaba más de una década esperando. Tal como lo relevó el alcalde de la comuna, Julio Uribe Alvarado.

“Estamos muy contentos, ya que, sacamos adelante un proyecto de larga data, el que nunca tuvo terreno, donde se tuvo que trabajar mucho junto a los vecinos para poder llegar a la adquisición de un terreno, luego hacer el proyecto, sacar el subsidio y hoy ya llegamos a la licitación. Así es que, son 16 viviendas para los vecinos de Villa Mañihuales, por un monto superior a los 1.200 millones de pesos. Creo que el trabajo que ha realizado nuestra entidad patrocinante a cargo de Carolina Cifuentes, ha sido muy intenso, porque, además, lleva adelante muchos otros proyectos, pero en particular estar licitando esta iniciativa para comenzar a construir las casas, es lo que uno busca como autoridad, avanzar en los proyectos y que los equipos funcionen, como es el caso de la entidad patrocinante que ha funcionado muy bien”.

En este trabajo que hoy entrega resultados concretos, el alcalde Julio Uribe, no pudo dejar pasar de mencionar, el buen nexo entre los equipos técnicos de la Municipalidad con las dirigentas del comité presidido por Mariela Sánchez y el Minvu, este último liderado en la región por la Seremi, Paulina Ruz.

“Enviar un cariñoso saludo a Mariela Sánchez, que es la presidenta de este comité y con la cual hemos trabajado, hemos pasado momentos críticos, duros y con estos resultados yo creo que están todos contentos en Mañihuales. También enviarle un cariñoso saludo a nuestra Seremi de Vivienda, Paulina Ruz, porque gran parte del trabajo lo hemos hecho con su apoyo, no solo en este caso, sino que además con otros comités. Destacar que igualmente hemos estado trabajando otros proyectos en Islas Huichas y acá en Mañihuales, así es que, justamente estamos descentralizando la gestión en materia de vivienda”.

Iniciado el proceso de licitación, ahora, solo restan algunos meses para que la empresa que se adjudique las obras comience a edificar y convertir en realidad el sueño de la casa propia, para el comité “Vida Nueva” de Mañihuales.