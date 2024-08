Comenzó construcción de la soñada sede de la Agrupación de Artesanas “Raíces” de Mañihuales

Con la instalación de faenas y los primeros trabajos comenzaron las obras de construcción de la sede social de la Agrupación de Artesanas “Raíces” de Villa Mañihuales. Un espacio muy requerido por las mujeres que integran esta organización que lleva décadas trabajando para mostrar y ofrecer sus productos a la comunidad y a quienes visitan este bello lugar de la comuna de Aysén.

Aysén.- El alcalde Julio Uribe Alvarado, constató en terreno que la empresa a cargo de ejecutar las obras ya se encuentra instalada y que además ha cumplido al contratar los primeros trabajadores de la zona.

“Aquí en Mañihuales visitamos a los vecinos, tenemos reuniones con algunas organizaciones y podemos ver los avances de los diferentes proyectos que estamos llevando adelante como Municipio. Es así como hoy día estuvimos presente en la construcción de la sede de la agrupación Raíces, están en toda la etapa de moldaje, todo lo que va a ser la infraestructura base. Estamos muy contentos, se ve una empresa seria, lo mejor es que, se está contratando personal de Mañihuales para la ejecución de esta obra”.

Recientemente junto con compartir con autoridades, la presidenta de la Agrupación de Artesanas “Raíces” de Villa Mañihuales, Alicia Lagos, enfatizó en la importancia de que se les haya tomado en cuenta y como resultado de aquello, se inicie la construcción de su soñada sede social.

“A nosotros nos hace muchísima falta esa sede, porque la sede no solo va a ser para nosotros, sino que también, para el bien de la comunidad. Esperamos realizar muchas cosas, no tan solo lana, también vamos a vender verduras, feria hortícola, nosotras como artesanas siempre invitamos a más personas a que compartan con nosotros lo que hacemos. Hay que decir que, estuvimos diez años tocando puertas y jamás me habían acogido así, respecto al planteamiento que yo tenía, pero gracias a Dios que el Alcalde me dijo que si se puede hacer y cumplió con su palabra. Así es que, yo estoy muy agradecida del Alcalde, porque no tan solo nos ayuda con la sede, sino que, en otras cosas también”.

Son más de 180 millones de pesos que financia el Gobierno Regional de Aysén y que permiten realizar las obras de construcción de la sede de la Agrupación Raíces de Mañihuales, que se espera esté finalizada en febrero de 2025.