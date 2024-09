Con apoyo de empresa Blumar agrupación “Bajo el Alero de la Pedro” realizó actividad “Al fin pasamos agosto”

Un grato momento de camaradería vivieron adultos mayores convocados por la agrupación “Bajo el Alero de la Pedro” de Puerto Aysén, quienes pudieron degustar una deliciosa preparación en base a salmón, jornada que tenía como título “al fin pasamos agosto”.

Puerto Aysen.- Entusiastas adultos mayores compartieron sus historias, bromas y la alegría a flor de piel, como es característico de esta generación, que cada día nos muestran lo activos que están y dispuestos siempre a compartir y pasar un momento de distracción.

En esta oportunidad y con la importante colaboración de “Salmones Blumar”, la organización de la jornada pudo brindar este grato espacio a nuestras personas mayores. Instancia que fue relevada por la encargada de asuntos públicos y comunidades de la empresa, Carolina Vera.

“Una actividad para adultos mayores de organizaciones sociales y juntas de vecinos del sector Pedro Aguirre Cerda. Quisimos organizar y hacerles una comida con harto cariño para estas personas. Feliz de contar con las autoridades y con nuestro Alcalde que siempre nos acompaña en diferentes actividades, él tiene harta preocupación por los adultos mayores”.

Contento de compartir nuevamente esta actividad con los adultos mayores, se mostró el Alcalde de Aysén, Julio Uribe.

“Es una actividad que ya se hace durante varios años, que nos permite venir a visitar a nuestros adultos mayores, venir a felicitar el trabajo, ayudar también. Así es que, no me queda nada más que agradecer, destacar a las dirigentas como Ximena Ruiz, que siempre está muy atenta, a la señora Norma, que siempre nos están invitando para participar con los adultos mayores. Yo feliz de seguir estando con mis vecinos, siempre con esa cercanía que me caracteriza”.

Por último, la máxima autoridad comunal relevó el aporte de la empresa privada, en este caso a través de Salmones Blumar, quienes han destacado por su apoyo con la comunidad y estar siempre presentes en jornadas donde la comunidad los invita ser partes.