Ramaderos de Puerto Aysén sacan cuentan alegres tras Fiestas Patrias

Un positivo balance hizo la agrupación de Ramaderos de Puerto Aysén, luego de haber trabajado durante tres días del reciente fin de semana de Fiestas Patrias en el Parque Municipal, lugar hasta donde la comunidad llegó a pesar de las condiciones climáticas adversas. Esto claramente valorando el esfuerzo en la construcción de los puestos para cocinerías y ramadas, trabajo realizado por el equipo de Daoma de la Municipalidad y luego el toque y venta de diversos productos típicos que puso a disposición de la comunidad cada locatario.

Aysén.- “He conversado con los locatarios, con las cocinerías no nos ha ido mal, un poco lo basares, pero hay que considerar se notó un poco más el agua, eso impidió que la gente pueda transitar por ese lado, pero nosotros como cocinerías no ha ido bien, yo he hablado con otros locatarios, les ha ido súper bien. Respecto a las construcciones uniformes, a nosotros nos favoreció, pensando en que así como estaba el clima uno no siempre trabaja con puras cosas nuevas, siempre busca lo más barato, así es que, en ese sentido igual nos facilitó y tenemos que ser agradecidos porque también fue un ahorro y fue un gasto que este año no lo tuvimos, por lo que, se traduce en ganancia”, manifestó la presidenta de los Ramaderos de Puerto Aysén, Yohana Barrientos.

Fernando Borquez, de la cervecería artesanal “la Chona”, quien se unió con otros emprendedores para ofrecer una variedad de productos, también hizo un balance positivo en torno a la recepción que tuvieron con la comunidad. “A pesar de la lluvia nos fue bastante bien, somos cuatro emprendimientos con diferentes productos. Estamos contentos, el recibimiento de la gente ha sido bastante bueno, no hay tanto ebrio y la gente ha sido súper responsable, hartas familias, eso nos deja bien contentos como ayseninos. Además, estamos súper contentos de que este espacio se abra y que hayan desarrollado este concepto, que es algo diferente e innovador, eso es súper bueno no solo para nosotros, sino que también para la comunidad”.

Marcia Agüero de la cocinería “Laurita”, se mostró feliz por los buenos resultados, rescatando el haber contado con una nueva construcción otorgada por el Municipio. “Gracias a Dios todo bien, ningún problema acá en la cocinería, estoy agradecida por los puestos, porque otros años nos ha costado mucho para construirlos, así es que, estamos agradecidos los socios ramaderos. Contenta, nos ha ido bien, gracias a Dios”.

José Barrientos, locatario que se lució con los anticuchos y choripanes, sacó cue

ntas alegres de todo lo vendido y se mostró muy cómodo en el espacio donde trabajó este año. “Nos fue bien, hay que reconocer eso, pero también hay que darle un agradecimiento al Alcalde y a los trabajadores municipales por los puestos, sino se hacían estos puestos, quizás habríamos tenido más problemas. Los puestos dieron mucha facilidad para trabajar, estamos contentos, estamos conformes, agradecido de la gente, de la autoridad municipal. Así es que, cuando las cosas se hacen bien, hay que agradecerlas”.

Desde la Municipalidad de Aysén, relevaron el trabajo de cada uno de los funcionarios y funcionarias que estuvieron presentes en distintas áreas en el recinto Ramadas y a cada uno de quienes colaboraron para que las actividades se puedan realizar, desde lo administrativo hasta su ejecución.