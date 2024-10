Diputado Calisto valora rol de la agrupación Esperanza de Vida y critica el funcionamiento del sistema de salud en la región

El parlamentario participó en Puerto Aysén en un encuentro con dirigentes regionales de esta agrupación.

Puerto Aysén.- En el marco de la realización del primer Congreso Regional de dirigentes de la agrupación Esperanza de Vida, el que se realizó en dependencias del Hospital en Puerto Aysén, el diputado Miguel Ángel Calisto valoró el trabajo que realiza esta agrupación, además de criticar las falencias que tiene el sistema de salud en el país y la región.

Según el legislador, “la agrupación Esperanza de Vida en Puerto Aysén, una organización con la que ha trabajado mucho por las operaciones bariátricas, cumple una gran misión. Nosotros a través de la ley de presupuesto en el Congreso Nacional aportamos con una aprobación de una glosa para determinar y garantizar que existan recursos definidos y destinados para las operaciones bariátricas. Esperamos y vamos a hacer seguimiento de esto, fiscalización y además, que se implemente una unidad en el hospital de Aysén tal cual fue el compromiso con el gobierno”.

En su intervención el diputado Calisto señaló que “felicitar el trabajo que está realizando la agrupación, resaltar este primer encuentro regional, creo que es un paso súper importante y la organización siempre da frutos. Yo me acuerdo cuando partimos alguna vez con la creación de la beca Patagonia, la beca Aysén, partimos así también, con organizaciones en toda la región y eso permitió articular los intereses y las particularidades de toda la región para lograr un objetivo que finalmente se concretó”.

Críticas al funcionamiento de los Servicios de Salud

“Acá hay un problema sistémico, que no es solamente de Aysén, porque hay una crisis nacional respecto a las listas de espera. Hoy día tenemos una de las cifras más altas por el aumento en las listas de esperas en Chile. Estamos hablando de dos millones y medio de chilenos que están en lista de espera. Yo creo que muchas veces el problema no es de recursos, acá hay un problema de gestión en los servicios de salud del país”, indicó.

“Cómo a un médico que trabaja en el servicio de salud, que gana un sueldo bastante bueno en el servicio de salud, termina atendiendo a una persona en su turno. En Cochrane se decía recién, nueve médicos y dan 10 fichas al día. O sea, algo está funcionando mal, es un problema de gestión”, señaló Calisto.

Calisto afirmó que “acá en Puerto Aysén mucha gente me ha planteado la extensa espera en la urgencia. Situación que se repite también en Coyhaique, en Cochrane, en toda la región. En La Junta, el Cesfam funciona en horario de oficina. La gente si tiene una urgencia, tiene que ir muchas veces a Cisnes. O sea, se aplica un modelo de salud que no responda al territorio regional”.

Finalmente, Marina Carimán, Presidenta de la Agrupación Esperanza de Vida de Puerto Chacabuco, indicó que “me pareció muy interesante esta actividad porque estaba nuestra autoridad, el Servicio de Salud, y lo más rescatable es nuestro diputado Calisto, el apoyo que nos entrega, la forma en que se expresó, cómo golpeó la mesa para que los proyectos lleguen a nosotros. Así que agradecerle y ojalá se cumpla todo lo que él planteó”.