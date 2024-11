Diputado Calisto y vecinos piden agilizar implementación de nuevo puente en sector Río Los Palos

El diputado miguel Ángel Calisto y vecinos del sector de Río Los Palos de Puerto Aysén se reunieron con el Director de Vialidad, Renzo Sanders, con quien conversaron sobre la urgente necesidad de contar con un nuevo puente en el sector debido al mal estado en que se encuentra la histórico pasarela que le da conectividad a los habitantes.

Aysén.- Según el diputado Calisto, “hoy día el puente que existe, que es histórico, que es patrimonio, está en malas condiciones, ya no tiene vida útil. Lo que todos los vecinos quieren es que esta pasarela se mantenga en el tiempo por el valor histórico, pero se necesita urgente un nuevo puente que dé conectividad y estamos buscando alternativas a través de los puentes mecanos”.

“Se nos ha dicho por parte de vialidad que se están haciendo sondajes, vamos a tener información de ingeniería de sondaje la primera quincena de diciembre y luego de eso vamos a hacer una reunión junto a los dirigentes, con todos los vecinos del sector de Río Los Palos para tener ya una información mucho más concreta con plazos, con objetivos claros respecto de qué es lo que se va a hacer en el sector”, aseguró el legislador.

Calisto aseguró que “hay tres alternativas que se han proyectado, pero evidentemente nosotros no nos queremos adelantar, queremos que sea la propia dirección de vialidad del MOP quienes planteen estas alternativas y por supuesto que le den seguridad y conectividad a los vecinos del sector de Río Los Palos”.

“La buena noticia es que ya hay tres kilómetros de pavimento en el sector y se están haciendo tres kilómetros más que deberían estar listos durante el año 2025. Así que dentro de lo malo, esto es lo positivo, porque también se ha ido avanzando gracias a la presión, al trabajo principalmente de los dirigentes que han levantado este tema durante tanto tiempo”.

Por su parte, Susana Silva, dirigenta vecinal del sector de Río los Palos, aseguró que “fuimos invitados a reunirnos con el director regional de Vialidad, junto a nuestro diputado Calisto, para ver el tema del nuevo puente, como comunidad lo venimos pidiendo desde el año 2008. Llevamos 16 años esperando el diseño de un puente, a lo cual hemos sido invitados para transparentar cómo va avanzando esto y poder comunicarlo a nuestra asamblea”.

Finalmente, la dirigenta aseguró que “contamos con una pasarela peatonal, la cual queremos preservarla como un ícono turístico, pero a su vez, tenemos derecho al desarrollo, el cual todos queremos en la región. Hay noticias que dar, que no nos corresponde en estos momentos informar, vamos a llamar a una asamblea junto con el diputado, después de obtener unos resultados que hemos solicitado en esta reunión, para transparentar el avance de este futuro puente para Río de los Palos”.