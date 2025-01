Últimos días para realizar pago de patentes a municipio aysenino

Los negocios locales tienen hasta el 31 de enero para realizar los pagos de sus patentes sin recibir costos extra por el atraso. En cuanto a las botillerías y pubs, si no realizan el trámite antes del fin del mes, estos podrían perder su permiso.

Aysén.- El departamento de Rentas y Patentes de la Municipalidad de Aysén ha hecho evidente su preocupación por la poca cantidad de comercios que han realizado el pago de su patente a la institución comunal.

Por un lado, están los locales comerciales comunes, que pueden realizar el pago después del plazo del 31 de enero, pero mientras más atraso acumulen los usuarios, mayor será el monto a abonar debido a los intereses y reajustes. Desde la municipalidad apuntan que lo mejor es cumplir con el plazo.

No obstante, por el otro lado, la funcionaria municipal Cecilia Zúñiga, comenta que “lo más importante es respecto a las patentes de alcohol, ya que, aquellas que son de carácter ilimitado, de no proceder al pago, serán suspendidas. Pero, las patentes limitadas que si no son pagadas al día 31, caducarán. Así que agradeceremos acercarse a nuestras oficinas y hacer el pago correspondiente de cada una de ellas”

Para el pago de la patente de alcohol, se deben presentar en caja el certificado de antecedentes para fines especiales del dueño del título, además de una declaración jurada de la Ley de Alcoholes y de cumplir el artículo 4.º de este edicto, la cual especifica quienes pueden ser dueños de un permiso de estas características.

El trámite se realiza en la oficina de Rentas y Patentes de la Municipalidad, ubicada en calle Esmeralda #607; en cuanto al horario de atención es de 8:30 a las 13:00 horas en la mañana y de las 14:30 hasta las 16:00 horas en la tarde.

Los funcionarios de esta oficina están dispuestos a responder las preguntas necesarias para un mejor entendimiento de este trámite.