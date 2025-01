Islas Huichas recibe apoyo de AquaChile en medio de emergencia hídrica

Más de 900 habitantes del sector hoy sufren por la emergencia hídrica decretada tras una falla en la planta de osmosis, quedando sin agua potable y dependiendo del apoyo de privados para sobrellevar la contingencia. En ese contexto, AquaChile ha realizado un apoyo sostenido con equipo técnico para identificar las fallas, entrega de combustible y apoyo con agua potable.

Aysén.- La grave situación en torno al agua potable en Islas Huichas se profundizó tras una falla mecánica en su planta de osmosis, en el marco de la escasez hídrica que se genera en esta época del año; hechos que dejaron a la comunidad sin suministro de agua potable, declarándose emergencia hídrica este lunes 20.

En los últimos cuatro años, la comunidad ha debido enfrentar situaciones límite, como tener abastecimiento sólo para unas pocas horas, sin certeza de si su planta desalinizadora contará con los medios para abastecer a los vecinos de Estero Copa, Caleta Andrade y Puerto Aguirre. En este contexto, el apoyo de privados ha sido esencial para enfrentar las contingencias, puesto que la falta de recursos no permite dar soluciones inmediatas.

Frente a esta problemática, la empresa salmonera, en contacto con el tesorero del APR Islas Huichas, Puerto Aguirre, Cristóbal Cerda, coordinó la entrega de combustible suficiente para permitir la operación del sistema y así asegurar el acceso al agua potable para los habitantes de la isla. A pesar de que cuenta con un sistema de energía fotovoltaica, los paneles solares presentan problemas, no logrando generar ni almacenar suficiente energía para su funcionamiento en días nublados o de baja radiación solar. Asimismo, se evidenció la necesidad de apoyo con asesoría técnica para el correcto funcionamiento mecánico de la planta.

Conforme a lo ocurrido y al apoyo sostenido que AquaChile entrega a la comunidad del litoral, la compañía brindó apoyo con un equipo de mantención que se trasladó a hacia Puerto Aguirre, enfocando sus esfuerzos en resolver la emergencia directamente en terreno. Sumado a los problemas mecánicos, la falta de suministro también fue abordado con la entrega de 35 mil litros de agua potable, además de la entrega de 2.000 lts de combustible para el funcionamiento de la planta de osmosis.

Al respecto, Cerda afirma que desde el 2020 la comunidad ha enfrentado las sequías y los desafíos de abastecimiento de agua, los cuales se han abordado de manera rápida, gracias al esfuerzo colectivo y al apoyo de la empresa privada, como AquaChile, agregando que “en situaciones críticas hemos recibido su respaldo, por ejemplo, cuando sufrimos averías en nuestra planta, fue la empresa quien nos proporcionó válvulas de retención en el momento preciso, para no quedar sin agua. También nos entregaron 2.000 litros de combustible para nuestro sistema mixto de generación energética, que complementa el parque fotovoltaico en días nublados. Este tipo de apoyo ha sido clave, ya que el traslado de combustible a Islas Huichas implica costos elevados debido a nuestra ubicación remota, a cuatro horas de navegación”.

Cerda además señala que uno de los mayores desafíos que enfrentan es la burocracia para declarar emergencias. “Actualmente, sólo se considera una crisis si la población se queda completamente sin agua. Es necesario actualizar las leyes y adaptarlas a las realidades de comunidades aisladas como la nuestra”, afirma el tesorero del APR. “Seguimos enfrentando sequías cada vez más intensas, buscando soluciones sostenibles, como recolectar aguas lluvias, mantener la planta de osmosis, traer agua del continente y promover hábitos responsables de consumo”, agrega, afirmando que están conscientes de que no existe una solución única para enfrentar las sequías. “Creemos que, sumando esfuerzos entre la comunidad, las municipalidades y los gobiernos de turno, podemos implementar estrategias efectivas para optimizar el uso del agua y garantizar su disponibilidad en el futuro”.

Por su parte, el director de obras hidráulicas del MOP, Francisco Real, expresó sus agradecimientos a la empresa, señalando, que “gracias a su colaboración, el comité pudo contar con el valioso apoyo de dos mecánicos especializados para realizar el levantamiento de la planta de osmosis inversa, así como agradecer la entrega de piezas especiales, esenciales para su funcionamiento. Además, agradecemos enormemente el aporte de 2.000 litros de petróleo los cuales servirán como respaldo para el generador en caso de cualquier falla en el abastecimiento de energía fotovoltaica de la planta. Este gesto de solidaridad y compromiso con la comunidad ha sido fundamental para asegurar el suministro de agua potable”.

Desde AquaChile, la jefa de Comunidades en Aysén, Ximena Solís, indicó que “este tipo de apoyos dan cuenta y reafirman nuestro compromiso con el bienestar de nuestras comunidades vecinas. Estamos en permanente contacto con la comunidad de Huichas con presencia en terreno y conocemos de cerca esta realidad que enfrentan todos los años. Creemos en que las soluciones deben ser de fondo y abordadas con urgencia real. Agradecemos la confianza de los dirigentes del APR y las autoridades por permitirnos apoyar con nuestro equipo técnico y continuamos a disposición para apoyar a la comunidad, y seguir generando soluciones que aporten al desarrollo de las Islas”.

Asimismo, la ejecutiva afirmó que el compromiso de AquaChile con Islas Huichas no se limita a este tipo de emergencias. La empresa constantemente desarrolla diversas iniciativas en el sector que, permiten generar valor a la comunidad con un impacto positivo y sostenible para el litoral de Aysén.

A la fecha, los equipos de la compañía trabajan para restablecer el suministro y entregar una solución definitiva para la comunidad.