Con todo el glamour vuelve la coronación de la reina del aniversario de Puerto Aysen

Entre las siete candidatas se definirá el nuevo trono de Puerto Aysén, igualmente se premiarán a las jóvenes por su simpatía y popularidad.

Puerto Aysén.- El viernes 24 de enero a las 21:00 horas se realizará en el Gimnasio IND la “Coronación de la Reina 2025”, en el cual se decidirá quién será la joven que mejor encarna los valores de la mujer aysenina.

Las candidatas Venecia Sánchez, Stefanella Bacalao, Camila Parancán, Valentina Huenchuñir, Nicole Cárcamo, Samara Mayorga y Josefa Yáñez durante todo el mes de enero se han preparado para competir en las pruebas preparadas, al igual que han escogido los mejores vestidos, zapatos y accesorios para mostrar en el certamen.

Loreta Coñecar, encargada de turismo y parte de la comisión organizadora, comenta “que nuestras candidatas ya se están preparando y están ensayando arduamente para poder presentar un show bonito para la comunidad, al igual que también han estado disfrutando de la elección de sus vestidos en conjunto con nuestros patrocinadores, a los cuales quiero aprovechar de agradecer, Vintage Bazar, Queens, Novedades e Ideas Ale, Coquette y también a todos los otros auspiciadores que nos han aportado y han hecho que este evento pueda ser posible. También extender el reconocimiento a todos los colegas municipales que han hecho una labor importante y fundamental para que este evento pueda salir a flote”.

En esta ocasión, la presentación de la siguiente reina de Puerto Aysén será ambientada por Yessi Curinao, cantante regional que ha colaborado con destacados músicos nacionales, consolidándose como una artista versátil y apasionada, su trayectoria incluye apariciones en importantes programas de televisión como The Voice y Got Talent. Y finalizará, el grupo Cinchando pa’ no aflojar, conocida banda por su mezcla de folclor y ritmos modernos, con varios álbumes en su carrera.

Además de la elección de la reina, virreina y segunda virreina; en esta ocasión se realizarán dos categorías adicionales. La “Miss Simpatía”, la cual será votada por las mismas candidatas en competencia; al igual que, en el Instagram de la municipalidad de Aysén los usuarios podrán votar por su candidata favorita para decidir quién será la “Miss Popularidad”.

Este será el preámbulo del gran fin de semana que se tiene preparado para el aniversario de Puerto Aysén, con variadas actividades en el Parque Municipal, incluyendo a los artistas que serán el punto álgido de la celebración.