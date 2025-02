Diputado Calisto y dirigentes de organización piden un cardiólogo para Puerto Aysén

Aunque valoraron la confirmación por parte del Gobierno de la llegada de un cardiólogo para el Hospital Regional de Coyhaique, el diputado Miguel Ángel Calisto y la agrupación Cardiología para Aysén manifestaron la necesidad de contar también con un especialista en el hospital de Puerto Aysén.

Aysén.- El legislador junto a dirigentes y dirigentas de la agrupación se reunieron con la dirección del Servicio de Salud Aysén, instancia en que le plantearon este u otros temas relacionados a la salud.

Según el legislador, “el anuncio respecto a un cardiólogo siempre es positivo, pero no es suficiente, porque nosotros sabemos que un cardiólogo no va a resolver el problema que tiene la región en esta materia. Es importante que acá el cardiólogo tenga un equipo. Se nos ha señalado que va a tener un equipo, pero también es importante que se piense en dos o tres cardiólogos, no solamente para atender Coyhaique, sino que también para atender Puerto Aysén”.

“Tenemos listas de espera que son interminables. Mucho más de mil personas esperando la primera atención. Otras tanto esperando eco al corazón, otras tanto esperando marca paso. Entonces son cifras que realmente duelen”, indicó el legislador.

Calisto agregó que “nosotros no vamos a descansar hasta que efectivamente haya un cardiólogo en Puerto Aysén. Pero acá hay que constituir un equipo, no es solamente un cardiólogo. El otro año debería estar ya el laboratorio de hemodinamia instalado, construido y funcionando. Y cuando eso ocurra, debe haber un equipo médico a cargo. Acá nosotros sabemos la desigualdad que tenemos. Una persona que le da un ataque cardíaco hoy día acá en Coyhaique, tiene menos posibilidades de sobrevivir si es que le da en el centro de Santiago”.

Por su parte, Cecilia Chandía, dirigente de la agrupación en Puerto Aysén, indicó que “la verdad es que fueron muchas evasivas. Nos dieron cálculos, nos dijeron que hay que hacer aquí, que hay que hacer allá, que el cardiólogo viene para esto, viene para lo otro, pero no nos dan una seguridad de que Puerto Aysén va a tener un cardiólogo, que es lo que nosotros queremos. Vamos a luchar, vamos a pelear por eso, porque estamos con todas las pilas puestas”.

Finalmente, la diirgenta señaló que “nosotros nos vamos a ir derecho para allá, a buscar el cardiólogo, porque es necesario. Porque no queremos que pase lo que pasó una semana atrás, que una persona por estar lista de espera falleció andando en bicicleta”.